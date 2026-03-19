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Meta pagará a creadores de contenido para que publiquen en Facebook

La compañía indicó que pagó cerca de US$3,000 millones a creadores en 2025, un 35 % más que el año anterior. Alrededor del 60 % de ese total se destinó a contenido en Reels, mientras que el resto se distribuyó entre otros formatos.

Por revistaeyn.com Meta lanzó un nuevo programa dirigido a atraer a creadores destacados de TikTok y YouTube hacia Facebook, ofreciendo pagos garantizados y mayor alcance. El programa Creator Fast Track ofrece a las estrellas de redes sociales con audiencias consolidadas pagos mensuales garantizados y un aumento de visibilidad en Facebook. Paga US$1.000 al mes a creadores con al menos 100,000 seguidores en Instagram, TikTok o YouTube, y US$3.000 mensuales a quienes superen el millón de seguidores en cualquiera de esas plataformas.

“Hemos escuchado de creadores establecidos en otras plataformas... que puede ser difícil o intimidante comenzar”, dijo Yair Livne, vicepresidente de producto para creadores en Facebook, a CNBC. “Por eso este programa busca atender esa necesidad”. Los pagos garantizados solo durarán tres meses, pero Livne señaló que los creadores tendrán acceso al programa de Monetización de Contenido de Facebook y seguirán recibiendo un impulso en su alcance “de manera indefinida”. El anuncio llega en un momento en que Meta intensifica su estrategia para conquistar este segmento de usuarios.