CEO de Warner Bros. Discovery recibirá US$887 millones tras venta de la compañía

Empresas & Management

Se espera que David Zaslav reciba una indemnización en efectivo de aproximadamente US$34.2 millones, que incluye la continuidad de su salario y componentes de bonificación activados por un cambio de control en la empresa.

Por revistaeyn.com El director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, probablemente recibirá hasta US$887 millones tras la finalización de la venta de la compañía de medios a Paramount Skydance, según una presentación regulatoria. WBD acordó el mes pasado ser adquirida por Paramount Skydance en un acuerdo valorado en US$110.000 millones, poniendo fin a una intensa guerra de ofertas después de que Netflix se retirara de su acuerdo con el propietario de HBO Max.

Se espera que Zaslav reciba una indemnización en efectivo de aproximadamente US$34.2 millones, que incluye la continuidad de su salario y componentes de bonificación activados por un cambio de control en la empresa. El pago también incluye US$115.8 millones en acciones ya consolidadas, reporta Reuters. El CEO de WBD también recibirá US$517.2 millones en acciones aún no consolidadas —otorgamientos futuros de acciones que se activarán cuando se concrete la venta.