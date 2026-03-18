CEO de Warner Bros. Discovery recibirá US$887 millones tras venta de la compañía

Por revistaeyn.com
El director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, probablemente recibirá hasta US$887 millones tras la finalización de la venta de la compañía de medios a Paramount Skydance, según una presentación regulatoria.
WBD acordó el mes pasado ser adquirida por Paramount Skydance en un acuerdo valorado en US$110.000 millones, poniendo fin a una intensa guerra de ofertas después de que Netflix se retirara de su acuerdo con el propietario de HBO Max.
Se espera que Zaslav reciba una indemnización en efectivo de aproximadamente US$34.2 millones, que incluye la continuidad de su salario y componentes de bonificación activados por un cambio de control en la empresa.
El pago también incluye US$115.8 millones en acciones ya consolidadas, reporta Reuters.
El CEO de WBD también recibirá US$517.2 millones en acciones aún no consolidadas —otorgamientos futuros de acciones que se activarán cuando se concrete la venta.
El paquete total incluye reembolsos fiscales estimados en unos US$335 millones para Zaslav. Este pago se basa en normas del código fiscal “que se espera que disminuyan significativamente con el paso del tiempo”, según indicó la empresa en la presentación.
El pago fiscal será cero si la finalización del acuerdo se retrasa hasta 2027.
Paramount espera que el acuerdo se cierre en el tercer trimestre de este año.