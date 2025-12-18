México añadirá 3.300 nuevas habitaciones de hotel antes del Mundial 2026

Empresas & Management

El auge del alojamiento y la infraestructura hotelera en México rumbo al Mundial no solo implica obra nueva: también ha detonado una ola de remodelaciones, modernizaciones e interiorismo intensivo en zonas clave.

Por revistaeyn.com El Mundial de Fútbol 2026 será el evento turístico más importante en la historia reciente de México. Con tres ciudades sede —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey—, la expectativa de millones de visitantes está detonando inversiones aceleradas en construcción, reconversión y modernización de activos inmobiliarios. La pregunta para el sector empresarial es clara: ¿la oferta actual y en desarrollo del alojamiento en México y la infraestructura hotelera será suficiente para capitalizar el impacto financiero del torneo?

De acuerdo con el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, se añadirán 3.300 nuevas habitaciones de hotel antes del Mundial, principalmente de marcas de lujo que buscan capitalizar la ola turística. En Guadalajara, la Secretaría de Turismo estatal estima 33 nuevos hoteles, con una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos (unos US$555 millones), mientras que la Asociación de Hoteles de Jalisco reporta 38 nuevos complejos hacia 2030, de los cuales 12 abrirán antes de 2026, aportando alrededor de 1.500 habitaciones adicionales. Monterrey, por su parte, proyecta la construcción de seis nuevos hoteles que representan cerca de 1,500 mdp en inversión (US$82,5 millones). “Si bien el crecimiento en nuevas habitaciones es significativo, el verdadero desafío es que todos estos proyectos lleguen a tiempo, con estándares modernos y con una visión flexible para operar más allá del Mundial. La oportunidad está ahí para quienes ejecuten con estrategia”, señala Paola Govea, Directora de Estrategia Comercial y Marketing de GAYA. A diferencia de otros eventos deportivos, el Mundial 2026 detonará una demanda que rebasa a la hotelería tradicional. Un ejemplo que muestra parte de esta magnitud es la plataforma de alojamiento digital Airbnb, la cual prevé recibir 44,000 huéspedes en la Ciudad de México, lo que incluye coliving, muestra de lo distintos modelos de alojamiento turístico en México para el Mundial.