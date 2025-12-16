Recomendaciones para viajar con niños y adultos mayores durante la temporada navideña

Por revistaeyn.com
Con el incremento de viajes terrestres durante la temporada navideña y de fin de año, Autobuses Cristóbal Colón, parte de MOBILITY ADO, comparte una serie de recomendaciones clave para las familias que se desplazarán con niños, adultos mayores o personas dependientes hacia destinos turísticos de la región.
Según proyecciones del sector turístico, El Salvador experimentará un incremento de viajeros terrestres motivado por el reencuentro familiar, el dinamismo comercial y la temporada alta de turismo. En este contexto, planificar con antelación y conocer los requisitos migratorios evita contratiempos y contribuye a una experiencia más segura y eficiente para todos los pasajeros.
Josef Valdez, experto en viajes y gerente comercial de Cristóbal Colón para el Triángulo Norte de Centroamérica en MOBILITY ADO, destaca que una buena planificación es esencial para evitar contratiempos durante la temporada.
Para el caso de los adultos mayores salvadoreños que viajan a Honduras o Guatemala, es importante tener en cuenta lo siguiente:
● DUI vigente (para ingresar a Guatemala).
● Pasaporte con mínimo seis meses de vigencia (para Honduras o si viaja con menores).
● Recomendable portar historial médico resumido.
● Llevar medicamentos básicos y prescripciones actualizadas. Es importante que en el equipaje de mano lleve los medicamentos indispensables.
● Información de contacto y referencias médicas.
● Priorizar movilidad y confort: asientos de fácil acceso y cercanos a sanitarios.
● Evitar largas esperas presentándose con anticipación al abordaje.
● Informar al personal sobre necesidades de asistencia o movilidad reducida.
En el caso de niños, niñas y adolescentes:
● Pasaporte vigente.
● En caso de viajar con uno solo de los padres, permiso de salida del país emitido por autoridades competentes.
● Documento que acredite parentesco y autorización legal si viaja acompañado por un tercero.
● Documentación en duplicado: copia física o digital en archivo seguro.
● Entretenimiento a bordo: libros, juegos de viaje, audífonos y dispositivos con batería suficiente.
● Artículos personales a mano: suéter, agua, toallitas, snacks ligeros.
Viajar en autobús en el corredor CA-4 constituye una opción que combina rentabilidad, comodidad y control del presupuesto, particularmente para familias numerosas.
Frente a los costos de combustible, parqueo y trámites individuales, el transporte terrestre se consolida como la opción más accesible para conexiones regionales cortas.