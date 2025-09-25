Michelob Ultra desplaza a Modelo Especial como la cerveza más vendida en EEUU

Un hito que alcanzó, según la empresa, gracias a su fuerte presencia en eventos deportivos de gran alcance y a una estrategia de marketing orientada a consumidores con estilos de vida activos y sociales.

La marca ocupó el primer puesto durante las últimas 52 semanas en canales minoristas, según la empresa que provee datos a compañías de bienes de consumo Circana, y también lidera las ventas en bares y restaurantes, de acuerdo con cifras de la empresa de análisis y medición de mercado NielsenIQ.

La cerveza estadounidense Michelob Ultra destronó a la mexicana Modelo Especial al convertirse en la más vendida en Estados Unidos, tanto a nivel minorista como en bares y restaurantes, anunció la marca Anheuser-Busch, a la que pertenece, en un comunicado.

“Este enfoque ha convertido a Michelob Ultra en un cohete absoluto, y tenemos una oportunidad tremenda por delante”, celebró el director comercial de Anheuser-Busch, Kyle Norrington, en la publicación.

La cerveza estadounidense se convirtió en el primer patrocinador global de cerveza de la NBA, además de ser el patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y de los Juegos de Los Ángeles 2028.

Igualmente, Michelob Ultra mantiene una alianza de más de 30 años con el circuito profesional de golf de EE.UU., el PGA Tour, lo que ha reforzado su visibilidad entre los consumidores.

“Se destaca como líder en crecimiento en la industria, y no muestra señales de desaceleración”, afirmó el vicepresidente ejecutivo de análisis de categorías en Circana, Scott Scanlon, en el comunicado.

El ascenso de Michelob Ultra puso fin al reinado de Constellation Brands, cuya cerveza Modelo Especial había alcanzado el primer lugar en junio de 2023.

Entonces, Modelo Especial superó a la estadounidense Bud Light, del grupo Anheuser-Busch, tras la controversia generada por una campaña de marketing con la influencer transgénero estadounidense Dylan Mulvaney, lo que desató un boicot por parte de sectores conservadores y una consecuente caída en las ventas de la marca.

Desde su lanzamiento en 2022, Michelob Ultra se ha enfocado en consolidarse entre consumidores activos, estrategia que Anheuser-Busch identificó en 2019 como una de sus principales prioridades para impulsar el crecimiento de la marca.