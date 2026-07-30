Microsoft cierra ejercicio fiscal con suba de 31% y el mayor salto en su acción desde 2008

Por: Revistaeyn.com - Agencias

El gigante tecnológico Microsoft anunció en las últimas horas que tuvo un beneficio neto de US$133.749 millones al cierre de su ejercicio fiscal 2026, un 31% más a nivel interanual, impulsado en parte por su plataforma en la nube Azure.

La empresa tuvo una facturación total de US$331.839 millones en los doce meses terminados el 30 de junio, un 18% más, según un comunicado divulgado al cierre del miércoles en Wall Street.

Con estos datos sobre la mesa, Microsoft registró este jueves su mayor ganancia porcentual diaria en 18 años después de que disiparan los temores sobre el gasto masivo en infraestructura de IA.

Las acciones de la compañía tecnológica subieron un 17%, incrementando su valor bursátil en casi US$500.000 millones. El repunte se consolidó, además, tras pronosticar ventas trimestrales y un crecimiento en la nube superiores a las expectativas. Asimismo, informó de gastos de capital por debajo de lo estimado y afirmó que espera seguir generando efectivo durante su ejercicio fiscal 2027, que acaba de comenzar.

En particular, los ingresos de Azure superaron los US$100.000 millones por primera vez, y Microsoft 365 Copilot, el asistente de inteligencia artificial (IA) de la compañía, alcanzó más de 30 millones de licencias de pago.

El máximo ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, apuntó que estas cifras reflejan "la confianza que los clientes depositan" en la tecnológica "para impulsar su transformación hacia la IA".

"Estamos ampliando los límites de la curva de costo-resultado, garantizando que cada cliente pueda convertir los ‘tokens’ en resultados empresariales", agregó.