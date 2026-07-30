Nueva generación de riesgos obliga a replantear la forma de proteger los negocios

Por revistaeyn.com
Los riesgos que enfrentan las empresas ya no ocurren de manera aislada. Un ciberataque puede detener operaciones, desencadenar pérdidas financieras y afectar la reputación de una organización; un evento climático extremo puede interrumpir cadenas de suministro y modificar el acceso al financiamiento.
Mientras, los cambios regulatorios, la inteligencia artificial y la dificultad para atraer y retener talento están obligando a las organizaciones a replantear la manera en que gestionan su crecimiento y continuidad.
Los planteamientos se sustentan en recientes análisis desarrollados por WTW para América Latina, los cuales concluyen que las organizaciones han pasado de gestionar riesgos lineales a enfrentar riesgos sistémicos e interconectados, donde la capacidad de anticipación se convierte en una ventaja competitiva.
Las organizaciones latinoamericanas enfrentan, en promedio, 2.640 ciberataques por semana, un 35 % más que el promedio mundial.El 41 % de los bancos latinoamericanos aún no cuenta con mecanismos formales para gestionar el riesgo climático, pese a que Centroamérica figura entre las regiones con mayor exposición a eventos físicos asociados al cambio climático.
Siete países latinoamericanos, que concentran el 52 % de la población de la región, que durante el 2026 afrontan procesos de transición presidencial, escenario que incrementa la incertidumbre regulatoria y económica.
Esos fueron parte de los mensajes compartidos durante la visita a Costa Rica de Pamela Thomson-Hall, CEO International; Héctor Martínez, Head of Latam y Eusebio Lee, Head WTW Panama y Centroamérica, quienes sostuvieron un encuentro con líderes del sector empresarial y de la industria aseguradora para analizar las tendencias que están transformando la gestión del riesgo en América Latina y especialmente en Costa Rica.
"Las organizaciones están operando en un entorno donde la incertidumbre dejó de ser una excepción para convertirse en una condición permanente. En este contexto, la ventaja competitiva no radica únicamente en transferir riesgos, sino en desarrollar capacidades para anticiparlos, comprender cómo se interrelacionan y tomar decisiones con mayor información y resiliencia”, explicó Eusebio Lee, Head WTW Panama y Centroamérica
"Las empresas en Costa Rica enfrentan desafíos cada vez más complejos, desde riesgos cibernéticos y eventos climáticos hasta cambios regulatorios y una creciente competencia por atraer y retener talento”, detalló Mauricio Granados gerente general de WTW Costa Rica.