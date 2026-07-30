Nueva generación de riesgos obliga a replantear la forma de proteger los negocios

Mientras, los cambios regulatorios, la inteligencia artificial y la dificultad para atraer y retener talento están obligando a las organizaciones a replantear la manera en que gestionan su crecimiento y continuidad.

Los riesgos que enfrentan las empresas ya no ocurren de manera aislada. Un ciberataque puede detener operaciones, desencadenar pérdidas financieras y afectar la reputación de una organización; un evento climático extremo puede interrumpir cadenas de suministro y modificar el acceso al financiamiento.

Los planteamientos se sustentan en recientes análisis desarrollados por WTW para América Latina, los cuales concluyen que las organizaciones han pasado de gestionar riesgos lineales a enfrentar riesgos sistémicos e interconectados, donde la capacidad de anticipación se convierte en una ventaja competitiva.

Las organizaciones latinoamericanas enfrentan, en promedio, 2.640 ciberataques por semana, un 35 % más que el promedio mundial.El 41 % de los bancos latinoamericanos aún no cuenta con mecanismos formales para gestionar el riesgo climático, pese a que Centroamérica figura entre las regiones con mayor exposición a eventos físicos asociados al cambio climático.

Siete países latinoamericanos, que concentran el 52 % de la población de la región, que durante el 2026 afrontan procesos de transición presidencial, escenario que incrementa la incertidumbre regulatoria y económica.

Esos fueron parte de los mensajes compartidos durante la visita a Costa Rica de Pamela Thomson-Hall, CEO International; Héctor Martínez, Head of Latam y Eusebio Lee, Head WTW Panama y Centroamérica, quienes sostuvieron un encuentro con líderes del sector empresarial y de la industria aseguradora para analizar las tendencias que están transformando la gestión del riesgo en América Latina y especialmente en Costa Rica.