Microsoft ofrece retiros voluntarios a 60.000 empleados

Por: Revistaeyn.com - Agencias

Microsoft propuso un nuevo plan de retiro voluntario a unos 60.000 empleados en Estados Unidos, Canadá, India y el Reino Unido, indicó el grupo este lunes, seis meses después de una primera propuesta del mismo tipo.

El plan apunta a una cuarta parte de la plantilla del gigante tecnológico que busca recortar costos mientras que invirtió hasta US$41.000 millones -solo en el trimestre de abril a junio- en gran parte para los centros de datos y los chips necesarios para la IA.

Un portavoz de la empresa dijo que la propuesta aplica a cargos desde vicepresidencias hacia abajo, mientras otros grupos de empleados, incluidos algunos que trabajan en centros de datos, así como en ventas y marketing, quedan excluidos.

Quienes la acepten y se marchen se beneficiarán de condiciones comparables a una indemnización clásica por despido.

Constituye "otro medio de adaptar sus plantillas a la evolución de las necesidades" de la firma, escribió la directora de recursos humanos, Amy Coleman, en un mensaje a los empleados.

La firma de Redmond (estado de Washington), que empleaba a 223.000 personas a finales de junio propuso en abril un primer plan de retiro a unos 8.750 empleados estadounidenses.

Según su informe anual, Microsoft disminuyó su plantilla en 5.000 personas en un año hasta el 30 de junio, algo inédito desde 2016.

Contrario al primer dispositivo de abril, reservado a empleados en Estados Unidos cerca del fin de carrera, esta nueva oferta no tiene condiciones de edad ni antigüedad y el grupo espera muchas menos adhesiones.

El plan de abril fue aceptado por aproximadamente un tercio de las personas elegibles, indicó el grupo en julio, añadiendo que "estos empleos no son reemplazados por la IA".

Con información de EFE, DPA, DW