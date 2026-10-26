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Panamá, un nodo de las redes empresariales que conectan al mundo con América Latina

Un estudio del CEAPI identifica 8.268 filiales extranjeras en Panamá y una concentración destacada de sociedades vinculadas a matrices de Asia-Pacífico, Oriente Medio y Norte de África. Los resultados apuntan a una función corporativa que supera el tamaño de su mercado interno.

Por: Revistaeyn.com Panamá sobresale en el mapa de las multinacionales que operan en América Latina por la densidad de sus redes empresariales. Un estudio del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) identifica 8.268 filiales extranjeras vinculadas a 1.804 matrices globales con presencia en el país, un resultado que los investigadores relacionan con su función como plataforma dentro de las cadenas internacionales de propiedad. La relación alcanza 4,58 filiales por matriz, frente a 2,97 para el conjunto latinoamericano analizado. Para los autores, esa diferencia sugiere que la presencia corporativa extranjera en Panamá responde a funciones que trascienden la atención de su mercado doméstico. El hallazgo ofrece una perspectiva complementaria para entender su inserción internacional: además de recibir operaciones empresariales, el país aparece integrado en estructuras mediante las cuales las multinacionales organizan su presencia en la región.

Qué revela el mapa empresarial

La investigación fue elaborada para CEAPI por un equipo del Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por Isabel Álvarez. Utiliza información de ORBIS, base de datos de Moody’s, para reconstruir las relaciones entre propietarios últimos, sociedades intermediarias y filiales latinoamericanas. En el conjunto regional, el estudio identifica 26.784 matrices globales y 79.650 filiales. Panamá concentra el 10,4% de esas filiales, una participación que ayuda a explicar su relevancia dentro del universo empresarial examinado. La metodología permite observar cómo se organizan las compañías, pero exige distinguir entre presencia societaria e impacto económico. Una filial puede cumplir funciones operativas, financieras, de tenencia de participaciones o de coordinación. Su existencia, por sí sola, no informa cuánto capital nuevo se invirtió ni cuántos empleos se generaron.

La singularidad panameña se acentúa al analizar a las empresas originarias de Asia-Pacífico, Oriente Medio y Norte de África. El informe identifica 3.421 matrices procedentes de esas áreas, con 11.991 filiales en América Latina. Panamá concentra el 41,9% de las filiales latinoamericanas de ese grupo, con un promedio de 8,1 filiales por matriz.

Los investigadores interpretan la concentración como indicio de su función de centro corporativo. El contraste aparece con Brasil y México, donde el predominio de filiales directas apunta, según el informe, a una implantación más orientada a los mercados internos y a las actividades operativas. Esta comparación ayuda a entender por qué dos países pueden figurar como destinos relevantes de empresas extranjeras y desempeñar funciones diferentes dentro de un mismo grupo multinacional.

Una presencia asiática con varios protagonistas