Denuncian actos contra independencia judicial en Costa Rica; gobierno lo niega

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Varias organizaciones señalaron la existencia de discursos de estigmatización y desprestigio contra operadores de justicia, el uso del presupuesto como medida de presión, la negativa del oficialismo a nombrar magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Por Agencia EFE Un grupo de organizaciones denunció durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de acciones del Gobierno de Costa Rica que afectan la independencia judicial, mientras que representantes del Ejecutivo negaron la existencia de una política dirigida a debilitar el Poder Judicial. En la audiencia, celebrada en Panamá durante el 197 periodo de sesiones de la CIDH, varias organizaciones señalaron la existencia de discursos de estigmatización y desprestigio contra operadores de justicia, el uso del presupuesto como medida de presión, la negativa del oficialismo a nombrar magistrados suplentes de la Sala Constitucional y mensajes públicos que buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.

La presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), Adriana Orocú, afirmó que el Gobierno está condicionando a decisiones y aprobaciones políticas del Congreso, mayoritariamente oficialista, el desembolso de una parte del presupuesto del Poder Judicial, basándose en "normas atípicas definidas arbitrariamente y sin sustento técnico". La audiencia ante la CIDH se enmarca en un contexto de constantes roces entre el Ejecutivo y el Poder Judicial que comenzaron durante el Gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026) y que han continuado en el de Laura Fernández (2026-2030), del mismo partido, quien mantiene a su mentor Chaves como ministro de la Presidencia (Interior) y de Hacienda. La audiencia ante la CIDH fue solicitada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Plataforma Internacional Contra la Impunidad y el Programa Jotay.