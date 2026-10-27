British Airways refuerza la conexión entre Costa Rica y Europa

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Entre octubre de 2026 y marzo de 2027, la ruta contará con cinco frecuencias semanales, con vuelos todos los días excepto lunes y jueves.

Por revistaeyn.com El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) recibió este domingo 25 de octubre el vuelo BA233 de British Airways procedente de Londres, con más de 200 pasajeros a bordo. La llegada marca tres hitos: el retorno de la aerolínea por temporada de invierno, el inicio de la ruta desde Londres Heathrow y la celebración de diez años de operación de la compañía en Costa Rica.

A partir de esta temporada, British Airways opera la ruta San José–Londres con aeronaves Boeing 787-8, que ofrecen tres cabinas: Club World con Club Suite, World Traveller Plus y World Traveller. Entre octubre de 2026 y marzo de 2027, la ruta contará con cinco frecuencias semanales, con vuelos todos los días excepto lunes y jueves. De abril a septiembre de 2027, mantendrá tres frecuencias por semana. “El fortalecimiento de esta ruta refleja la importancia de la conectividad aérea para el desarrollo turístico y económico de Costa Rica. La operación durante todo el año y el traslado a Londres Heathrow amplían las posibilidades de conexión con el Reino Unido y la red europea de British Airways”, afirmó Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS. La ampliación de la operación llega en un momento favorable para el mercado europeo. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), entre enero y agosto de 2026 ingresaron a Costa Rica por vía aérea 47.753 turistas británicos, lo que posiciona al Reino Unido como el tercer mercado emisor de turistas desde Europa. Durante ese mismo periodo, Europa registró un crecimiento del 8,8%, con un total de 319.552 viajeros. “El incremento de frecuencias y el traslado de la operación a Londres Heathrow, uno de los principales centros de conexión aérea del mundo, amplían las oportunidades de acceso a estos mercados y fortalecen nuestra capacidad para atraer visitantes durante todo el año”, destacó Marcos V. Borges, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo.