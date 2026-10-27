Partido de Bolsonaro reconoce triunfo de Lula; aún así persiste inquietud financiera

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El Ibovespa perdió un 13,88% el lunes, su peor jornada desde la pandemia. Este martes ensaya una recuperación, mientras los inversores esperan señales fiscales y revisan sus apuestas tras la derrota de Flávio Bolsonaro.

Por: Revistaeyn.com - Agencias El reconocimiento de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva por parte del Partido Liberal (PL) introduce una señal institucional en el escenario poselectoral brasileño. Pero deja abiertas dos fuentes de incertidumbre: la decisión de Flávio Bolsonaro de mantener sus cuestionamientos judiciales y las dudas de los inversores sobre el rumbo económico del próximo mandato. La formación opositora aceptó el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral, según una carta de su presidente, Valdemar Costa Neto.

El anuncio llegó el lunes 26 de octubre, cuando los activos brasileños atravesaban una liquidación extraordinaria. El Ibovespa cerró con una pérdida del 13,88%, en 176.608 puntos, mientras el dólar terminó alrededor de los 5,40 reales. Bancos y compañías de comercio minorista estuvieron entre los principales afectados. Este martes 27, las primeras operaciones mostraban cierta estabilización. El Ibovespa avanzaba un 0,15% al inicio de la sesión, mientras el dólar retrocedía un 1,02%, hasta 5,348 reales, alrededor de las 10:00 de Brasilia. Son movimientos iniciales; todavía insuficientes para establecer una recuperación sostenida.

El reconocimiento partidario no cierra la disputa

El PL aceptó el resultado, pero cuestionó el aumento del gasto público y de los beneficios sociales durante la campaña, y anunció que exigirá explicaciones por las vías institucionales. Flávio Bolsonaro, entretanto, afirmó que organizará la oposición y buscará que la Justicia anule la candidatura de Lula por presuntos abusos. Su partido destacó que contará con 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernadores: una base relevante para condicionar la agenda del Ejecutivo.

Dado este escenario, queda expuesto que la aceptación formal del escrutinio por la dirección partidaria representa un avance institucional, pero la negociación legislativa y los litigios seguirán formando parte de la dinámica política, con su correlato en la economía.

Los inversores habían apostado por otro resultado

La violencia del ajuste financiero tiene un componente decisivo: parte del mercado había construido posiciones anticipando una victoria de Bolsonaro y una política fiscal más restrictiva. The Wall Street Journal describió cómo el resultado sorprendió a inversores que habían aumentado su exposición a Brasil después de la primera vuelta. La victoria de Lula obligó a revisar esas operaciones. Esto ayuda a explicar por qué la reacción fue tan abrupta. Las cotizaciones incorporaban expectativas sobre el futuro gobierno; cuando esas expectativas fallaron, se produjo una corrección simultánea de acciones, moneda y deuda. La magnitud de las ventas obligó a la B3 a suspender las negociaciones durante 30 minutos. La propia operadora confirmó la activación del mecanismo de circuit breaker, destinado a interrumpir temporalmente las operaciones ante caídas pronunciadas. Los dos principales problemas económicos de Brasil en lo inmediato se concentran en las tasas y las cuentas públicas. La preocupación fiscal convirtió la sorpresa electoral en una revisión más amplia del riesgo brasileño. Según Folha de S.Paulo, los inversores temen que el Gobierno no adopte medidas suficientes para equilibrar las cuentas públicas. La tensión se reflejó en los contratos de tasas: el correspondiente a enero de 2031 avanzó aproximadamente 2,54 puntos porcentuales, hasta el 15,19%. El Tesoro canceló subastas de títulos a tasa fija previstas para la semana y recompró 14.800 millones de reales en papeles para aliviar las disfunciones del mercado. Para las empresas, ese movimiento importa tanto como la caída bursátil. Si persiste, supone financiamiento más caro, mayores exigencias de rentabilidad para nuevas inversiones y dificultades adicionales para actividades dependientes del crédito.

Por ahora, el castigo distingue entre consumo interno y exportación