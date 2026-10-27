Gobierno de Honduras aprobó la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Por revistaeyn.com

El Gobierno del presidente de Honduras, Nasry Asfura, impulsa nuevas políticas orientadas a promover la inversión y atender las necesidades habitacionales de la población.

Como parte de estas acciones, el Ejecutivo aprobó la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, una iniciativa que establece lineamientos de largo plazo para enfrentar el déficit habitacional estimado en 1.6 millones de viviendas y ampliar las oportunidades de acceso a soluciones habitacionales, especialmente para las familias de menores ingresos.