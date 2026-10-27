Gobierno de Honduras aprobó la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Por revistaeyn.com
El Gobierno del presidente de Honduras, Nasry Asfura, impulsa nuevas políticas orientadas a promover la inversión y atender las necesidades habitacionales de la población.
Como parte de estas acciones, el Ejecutivo aprobó la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, una iniciativa que establece lineamientos de largo plazo para enfrentar el déficit habitacional estimado en 1.6 millones de viviendas y ampliar las oportunidades de acceso a soluciones habitacionales, especialmente para las familias de menores ingresos.
La nueva política contempla el desarrollo de programas, proyectos y alternativas de financiamiento que faciliten la adquisición de viviendas adecuadas, además de promover condiciones que permitan a las familias hondureñas contar con seguridad habitacional y mayores posibilidades de construir un patrimonio propio.
Con estas medidas, la administración del presidente Asfura busca vincular la estabilidad económica con el desarrollo social, mediante acciones que favorezcan la inversión, fortalezcan la confianza y permitan avanzar progresivamente en la reducción del déficit de vivienda, bajo una planificación que garantice la continuidad de los esfuerzos institucionales a largo plazo.