Microsoft y BlackRock impulsan inversión de capital en IA más allá del sector tecnológico

Microsoft se ha asociado con Global Infrastructure Management LLC de BlackRock Inc. y MGX de Abu Dhabi para establecer un fondo de US$30.000 millones, la Asociación Global de Inversión en Infraestructura de IA, dedicada a la infraestructura de inteligencia artificial (IA).

Involucrar a los socios financieros en la construcción de la infraestructura de IA permitirá a Microsoft compartir el riesgo, acelerar el desarrollo y aliviar parte de la presión sobre su balance.

La aparición de la IA generativa ha dado inicio a un ciclo de gastos de capital, con los proveedores de nube a gran escala Meta Platforms Inc., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Microsoft y Oracle Corp. a la cabeza.

Según las estimaciones de S&P Global Market Intelligence, se prevé que estos cinco hiperescaladores representen más de 1 billón de dólares en gastos de capital entre 2024 y 2027, gastando principalmente en infraestructura de IA.