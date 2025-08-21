Empresas & Management

¿Cuáles son las empresas preferidas por el talento en Centroamérica?

Estrategia & Negocios vuelve en 2025 con su especial Líderes en Potencial Humano: Las Empresas Preferidas por el Talento, donde se profundiza e investiga a las empresas preferidas por los talentos en Centroamérica, aquellas que se vuelven aspiracionales para trabajar. ¡Usted puede ser parte de este especial!

2025-08-21

Por revistaeyn.com

¡Es hora que el talento de Centroamérica se escuche! Estrategia & Negocios vuelve en 2025 a investigar a las empresas preferidas por los talentos en la región.

En el especial Líderes en Potencial Humano: Las Empresas Preferidas por el Talento, se profundiza e investiga por qué algunas empresas son preferidas por los talentos en Centroamérica y se vuelven aspiracionales para trabajar.

¿Por qué le llama la atención trabajar en una empresa? Salario, equilibrio vida-trabajo, mejores oportunidades de crecimiento o será su flexibilidad de horarios o modos de trabajo. Eso queremos saber.

Para participar solo ingrese a este link y llene los espacios que se solicitan. Estos son confidenciales.

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL ESPECIAL LÍDERE EN POTENCIAL HUMANO?

1. Ingrese a este link y luego siga las instrucciones

2. Llegará al apartado de país y datos generales

3. Luego encontrará 5 espacios donde podrá poner aquellas empresas en las que le gustaría tener una oportunidad de trabajar. Pueden llenarlos todos o no.

4. En la siguiente hoja indagamos el por qué de su elección

5.Procederemos a consultarle sobre los aspectos que le llaman la atención de la empresa

6. Y al final, queremos conocer su opinión sobre la Inteligencia Artificial como compañera de trabajo

¡No olvide clic en enviar el formulario para guardar su respuesta!

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

