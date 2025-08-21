¿Cuáles son las empresas preferidas por el talento en Centroamérica?

Por revistaeyn.com
¡Es hora que el talento de Centroamérica se escuche! Estrategia & Negocios vuelve en 2025 a investigar a las empresas preferidas por los talentos en la región.
En el especial Líderes en Potencial Humano: Las Empresas Preferidas por el Talento, se profundiza e investiga por qué algunas empresas son preferidas por los talentos en Centroamérica y se vuelven aspiracionales para trabajar.
¿Por qué le llama la atención trabajar en una empresa? Salario, equilibrio vida-trabajo, mejores oportunidades de crecimiento o será su flexibilidad de horarios o modos de trabajo. Eso queremos saber.
Para participar solo ingrese a este link y llene los espacios que se solicitan. Estos son confidenciales.
¿CÓMO PARTICIPAR EN EL ESPECIAL LÍDERE EN POTENCIAL HUMANO?
1. Ingrese a este link y luego siga las instrucciones
2. Llegará al apartado de país y datos generales
3. Luego encontrará 5 espacios donde podrá poner aquellas empresas en las que le gustaría tener una oportunidad de trabajar. Pueden llenarlos todos o no.
4. En la siguiente hoja indagamos el por qué de su elección
5.Procederemos a consultarle sobre los aspectos que le llaman la atención de la empresa
6. Y al final, queremos conocer su opinión sobre la Inteligencia Artificial como compañera de trabajo
¡No olvide clic en enviar el formulario para guardar su respuesta!