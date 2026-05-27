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Mujeres que redefinen el poder corporativo global: destacadas por Fortune en 2026

La revista Fortune publicó su ranking de las 100 mujeres más poderosas del mundo en los negocios. El listado vuelve a reflejar el peso dominante de Estados Unidos en el liderazgo corporativo global, pero también exhibe el avance de ejecutivas iberoamericanas que ganan influencia en banca, tecnología, retail y salud.

Por: Revistaeyn.com La revista Fortune publicó en las últimas horas su esperado ranking “100 Most Powerful Women in Business 2026”, una de las mediciones más observadas del poder corporativo global femenino. La lista reúne a las principales ejecutivas del planeta en sectores como finanzas, tecnología, energía, salud, telecomunicaciones y consumo masivo. La edición 2026 refleja un dato contundente: Estados Unidos continúa siendo el gran núcleo del liderazgo empresarial femenino mundial. Sin embargo, también muestra cómo figuras de España y América Latina consolidan posiciones de creciente influencia en compañías globales y mercados estratégicos. Según Fortune, las 100 ejecutivas seleccionadas lideran empresas que en conjunto generan US$7,3 billones en ingresos anuales y emplean a 11,8 millones de personas alrededor del mundo. ​​​​​

Dominio estadounidense

Las principales posiciones del ranking quedaron nuevamente concentradas en líderes corporativas de Estados Unidos, especialmente en finanzas, automoción y tecnología. La número uno del listado es Jane Fraser, CEO de Citigroup, quien se consolidó como una de las figuras más influyentes del sistema financiero internacional. Entre las estadounidenses más destacadas también aparecen: • Mary Barra, máxima ejecutiva de General Motors y referente de la transformación de la industria automotriz hacia la electrificación. • Lisa Su, líder de AMD y una de las figuras centrales de la carrera global por la inteligencia artificial y los chips avanzados. • Julie Sweet, al frente de Accenture, compañía clave en servicios tecnológicos y transformación digital. • Abigail Johnson, una de las ejecutivas más influyentes de Wall Street. La fuerte presencia estadounidense confirma que el liderazgo femenino sigue avanzando principalmente en economías con grandes corporaciones globales y mercados financieros desarrollados.

España consolida presencia global

España volvió a posicionarse como uno de los países iberoamericanos con mayor representación en la lista. La ejecutiva española mejor ubicada es Ana Botín, presidenta de Banco Santander, quien alcanzó el quinto lugar global gracias al crecimiento internacional del banco y a su estrategia centrada en digitalización e inteligencia artificial. También aparece Marta Ortega, presidenta de Inditex, grupo dueño de Zara. Fortune destacó la capacidad de la compañía para sostener crecimiento y márgenes en medio de la desaceleración global del consumo y el reposicionamiento hacia segmentos premium. Otra española incluida es Belén Garijo, quien asumió recientemente la conducción de Sanofi tras haber liderado previamente Merck KGaA. Garijo es considerada una de las voces más influyentes de la industria farmacéutica europea.

América Latina: presencia acotada, pero estratégica

Aunque la representación latinoamericana sigue siendo menor frente a Estados Unidos, Europa o China, el ranking confirma el creciente peso de algunas ejecutivas de la región, particularmente vinculadas al sistema financiero y al consumo masivo. Fortune señaló que Brasil y México aparecen entre los países latinoamericanos con representación dentro del listado global. Entre las figuras latinoamericanas más influyentes sobresale la brasileña Cristina Junqueira, cofundadora de Nubank, fintech que revolucionó la banca digital en América Latina y se convirtió en uno de los mayores bancos digitales del mundo. También gana protagonismo la mexicana Anasofía Sánchez Juárez, Country Manager en México y países de habla hispana en América Latina para Waze, es una de las ejecutivas tecnológicas con mayor exposición regional, vinculada a la expansión digital y movilidad inteligente en mercados emergentes. La presencia latinoamericana, aunque aún limitada, muestra una tendencia clara: las ejecutivas de la región ganan visibilidad internacional especialmente en sectores asociados a innovación financiera, plataformas digitales y consumo masivo.

Un mapa global del nuevo poder corporativo