Expresidente Aznar llama a defender las democracias liberales en Congreso CEAPI

Por: Revistaeyn.com (Cobertura exclusiva para CA)

La segunda jornada del IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que se celebra en Ciudad de México bajo el lema “La Fuerza de Iberoamérica”, dejó uno de los mensajes políticos más contundentes del encuentro: la advertencia del expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, sobre el deterioro de las democracias liberales y el avance del populismo a escala global.

Ante más de 550 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de América Latina y España, Aznar sostuvo que el mundo atraviesa un proceso de transformación profunda marcado por dos grandes fuerzas: la revolución tecnológica y la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China.

“Vivimos el regreso de la historia. La historia no es que haya vuelto; es que nunca se fue”, afirmó el exmandatario español durante su ponencia magistral sobre geoestrategia internacional.

Aznar describió el actual escenario como un mundo multipolar más inestable y competitivo, donde las tensiones entre potencias redefinirán el equilibrio global y obligarán a las regiones emergentes a reposicionarse.

En ese contexto, lanzó una fuerte advertencia sobre el crecimiento de los populismos. “El populismo es un riesgo para las democracias y las libertades”, afirmó. Y agregó: “Los populismos, sean de izquierda o de derechas, son iguales: aspiran a acabar con las libertades de los sistemas liberal-democráticos”.

El expresidente defendió la fortaleza de las democracias occidentales, aunque insistió en que requieren de ciudadanía activa y responsable para preservar las instituciones. “Las democracias liberales no están condenadas a desaparecer, pero hay que cuidarlas. Si hay ciudadanos responsables, las democracias triunfarán”, señaló.

Las declaraciones de Aznar encontraron eco en un congreso atravesado por debates sobre incertidumbre global, fragmentación geopolítica y oportunidades para Iberoamérica en medio del reordenamiento económico internacional.