Expresidente Aznar llama a defender las democracias liberales en Congreso CEAPI

Por: Revistaeyn.com (Cobertura exclusiva para CA)
La segunda jornada del IX Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que se celebra en Ciudad de México bajo el lema “La Fuerza de Iberoamérica”, dejó uno de los mensajes políticos más contundentes del encuentro: la advertencia del expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, sobre el deterioro de las democracias liberales y el avance del populismo a escala global.
Ante más de 550 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de América Latina y España, Aznar sostuvo que el mundo atraviesa un proceso de transformación profunda marcado por dos grandes fuerzas: la revolución tecnológica y la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China.
“Vivimos el regreso de la historia. La historia no es que haya vuelto; es que nunca se fue”, afirmó el exmandatario español durante su ponencia magistral sobre geoestrategia internacional.
Aznar describió el actual escenario como un mundo multipolar más inestable y competitivo, donde las tensiones entre potencias redefinirán el equilibrio global y obligarán a las regiones emergentes a reposicionarse.
En ese contexto, lanzó una fuerte advertencia sobre el crecimiento de los populismos. “El populismo es un riesgo para las democracias y las libertades”, afirmó. Y agregó: “Los populismos, sean de izquierda o de derechas, son iguales: aspiran a acabar con las libertades de los sistemas liberal-democráticos”.
El expresidente defendió la fortaleza de las democracias occidentales, aunque insistió en que requieren de ciudadanía activa y responsable para preservar las instituciones. “Las democracias liberales no están condenadas a desaparecer, pero hay que cuidarlas. Si hay ciudadanos responsables, las democracias triunfarán”, señaló.
Las declaraciones de Aznar encontraron eco en un congreso atravesado por debates sobre incertidumbre global, fragmentación geopolítica y oportunidades para Iberoamérica en medio del reordenamiento económico internacional.
México busca atraer inversiones
Uno de los focos centrales de la jornada fue el posicionamiento de México como destino estratégico para inversiones y relocalización industrial.
Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de la presidenta Claudia Sheinbaum, llamó a los empresarios iberoamericanos a invertir en el país. “El mensaje es dar la bienvenida a un país que quiere trabajar y quiere inversiones”, afirmó, al defender las ventajas competitivas mexicanas en infraestructura, capital humano y ubicación geográfica.
La funcionaria sostuvo que México aspira a ubicarse entre las diez economías más fuertes del mundo y consideró que la inversión privada será clave para reducir pobreza y desigualdad.
Brasil pretende ser parte del juego estratégico
Otro de los ejes de la jornada fue el creciente protagonismo de Brasil en el nuevo tablero regional.
En el panel “Brasil y el futuro compartido de la región”, el chairman de BTG Pactual, André Esteves, aseguró que América Latina enfrenta una oportunidad histórica derivada de la reorganización geopolítica global. “El futuro depende de nosotros, no de Estados Unidos o China”, afirmó el banquero brasileño.
Esteves destacó que la región posee ventajas competitivas en energía, agronegocios y materias primas, además de estabilidad relativa frente a otras zonas del mundo. También sostuvo que Brasil debe asumir un rol más activo en la integración regional y en la atracción de inversiones internacionales.
En la misma línea, Alexandre Pupo, secretario general de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), aseguró que Brasil “ha vuelto al escenario mundial” gracias a una diplomacia más activa y a una economía que logró reducir inflación, pobreza y desigualdad.
Iberoamérica busca posicionarse como bloque de poder
El Congreso CEAPI también dejó un mensaje recurrente entre empresarios e instituciones: la necesidad de transformar a Iberoamérica en un bloque económico y geopolítico más integrado.
Juan María Nin Génova, presidente de Morabanc y del Círculo de Empresarios de España, sostuvo que la región “está llamada a ser un bloque de poder” en medio de la actual crisis geopolítica global.
Entre las fortalezas mencionadas aparecieron la cercanía logística con Estados Unidos, los vínculos históricos con Europa, el peso de la clase media regional y el potencial energético.
Por su parte, Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, destacó el valor estratégico de la educación y del idioma compartido como herramientas de integración económica y empresarial.
Mientras tanto, Gina Riaño, secretaria general de la OISS, advirtió sobre desafíos estructurales como el bajo crecimiento, la desigualdad y el envejecimiento poblacional, aunque destacó el potencial del capital humano iberoamericano y las oportunidades vinculadas a la economía del cuidado y los sectores tecnológicos.
El IX Congreso Iberoamericano de CEAPI concluye hoy 27 de mayo en Ciudad de México, consolidándose como uno de los principales espacios de articulación entre el empresariado iberoamericano y los líderes políticos y económicos de la región.