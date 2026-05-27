FMI: Latinoamérica enfrenta el choque petrolero con mayor resiliencia inflacionaria

Centroamérica & Mundo

A diferencia de décadas pasadas marcadas por inflación descontrolada y volatilidad monetaria, la región llega hoy con herramientas más robustas para contener el impacto y proteger la estabilidad económica.

Por revistaeyn.com El reciente aumento de los precios internacionales del petróleo, impulsado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, vuelve a poner a prueba la resistencia económica de América Latina. Sin embargo, a diferencia de episodios anteriores de alta volatilidad, la región enfrenta este nuevo choque con una ventaja clave: unas expectativas de inflación más sólidamente ancladas gracias a la credibilidad que han construido los bancos centrales durante las últimas dos décadas.

Así lo señala un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI), que destaca cómo las reformas monetarias implementadas desde finales de los años noventa han fortalecido la capacidad de las economías latinoamericanas para absorber impactos externos sin que ello derive en espirales inflacionarias persistentes. “Mientras el conflicto en Oriente Medio eleva los precios del petróleo y amenaza con un nuevo ciclo de inflación, el buen anclaje de las expectativas inflacionarias de América Latina ayudará a amortiguar el impacto”, señaló el FMI en su más reciente estudio sobre estabilidad macroeconómica en mercados emergentes. El organismo explica que, pese a los shocks de oferta derivados de la pandemia y el encarecimiento de materias primas como el petróleo, las expectativas de inflación de largo plazo en gran parte de la región se han mantenido relativamente estables. Esto significa que consumidores, empresas y analistas no anticipan que el aumento de los costos energéticos se traduzca automáticamente en una inflación permanente. El estudio subraya que este comportamiento responde al fortalecimiento institucional de los bancos centrales, que en varios países adoptaron regímenes de metas de inflación, reforzaron su independencia y limitaron el predominio fiscal sobre la política monetaria.