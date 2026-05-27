Industriales ticos consideran “retroceso” oponerse a ley de modernización de energía

Por revistaeyn.com

La Cámara de Industrias de Costa Rica emitió un comunicado donde manifestó su desacuerdo a la oposición generada en el Congreso al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.

Considera “que representa un retroceso para los esfuerzos que requiere el país para modernizar su sistema eléctrico, avanzar en descarbonización y generar tarifas más competitivas”, apuntaron en el escrito.

“Llevamos más de 20 años intentando mejorar el sistema eléctrico nacional para beneficiar al consumidor. La Asamblea Legislativa tiene en sus manos una oportunidad histórica para modernizar el sistema y dar un paso hacia tarifas más bajas, aumentar la energía renovable y reducir el uso de combustibles derivados del petróleo”, indicó Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

A esta petición se suma la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), que advierte que el aumento proyectado en la demanda energética y el acelerado crecimiento urbano hacen indispensable avanzar hacia un modelo que promueva mayor eficiencia, estabilidad y capacidad de expansión eléctrica.

La oposición llega por parte del Partido Liberación Nacional.

El proyecto en cuestión es defendido y promovido desde el Ejecutivo, en el mismo se defiende la modernización del Sistema Eléctrico Nacional bajo los pilares de la eficiencia y sostenibilidad, con la promesa, además, de que los consumidores finales tendrán energía de calidad al menor costo posible.