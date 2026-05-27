China solicitó a Panamá proteger los intereses de sus empresas

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Las declaraciones del canciller Wang Yi llegan en un momento de tensión bilateral tras la salida del conglomerado CK Hutchison de la operación de dos puertos próximos al Canal de Panamá.

Por Agencia EFE China pidió a Panamá proteger los intereses legítimos de las empresas chinas y evitar que las relaciones bilaterales se vean afectadas por "interferencias externas", tras la reunión entre el canciller Wang Yi y su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha, en medio de las tensiones surgidas por los puertos cercanos al Canal. Según un comunicado difundido por el ministerio de Exteriores chino, Wang aseguró que las relaciones entre ambos países "no están dirigidas contra ningún tercero" y sostuvo que tampoco deberían verse "perturbadas por terceros".

El jefe de la diplomacia china afirmó además que las empresas chinas llevan años contribuyendo al desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida en Panamá y expresó su deseo de que las autoridades panameñas "salvaguarden eficazmente los derechos e intereses legítimos" de esas compañías. Aunque Wang no mencionó casos concretos, las declaraciones llegan en un momento de tensión bilateral tras la salida del conglomerado CK Hutchison de la operación de dos puertos próximos al Canal de Panamá, después de que el Supremo panameño declarara inconstitucional la concesión otorgada hace más de 25 años. China advirtió entonces que Panamá pagaría "un alto precio" por esa decisión, mientras la compañía activó posteriormente un arbitraje internacional por al menos US$2.000 millones contra el Estado panameño.