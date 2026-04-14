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Novo Nordisk se asocia con OpenAI para acelerar desarrollo de fármacos con IA

El acuerdo prevé el uso de IA para analizar datos complejos, identificar nuevos candidatos a medicamentos y optimizar la cadena productiva. La alianza marca un avance hacia un nuevo modelo de innovación en la industria farmacéutica.

Por: revistaeyn.com - Agencias La farmacéutica danesa Novo Nordisk anunció una alianza estratégica con OpenAI para incorporar inteligencia artificial en toda su cadena de valor, desde el descubrimiento de fármacos hasta la fabricación y las operaciones comerciales. El acuerdo contempla el uso de herramientas de IA para procesar grandes volúmenes de datos, identificar candidatos prometedores para nuevos medicamentos y mejorar la eficiencia en áreas clave como producción, logística y distribución. Además, incluye programas de capacitación para el personal de Novo y mecanismos de control y protección de datos.

Cómo colaborará cada empresa

En el marco de la asociación: - OpenAI aportará su tecnología de inteligencia artificial para analizar datasets complejos, acelerar procesos de investigación y optimizar decisiones operativas. También participará en la formación de equipos dentro de Novo para integrar estas capacidades en el trabajo diario. - Novo Nordisk aplicará estas herramientas a lo largo de toda su estructura: desde el descubrimiento de nuevas moléculas hasta la manufactura, la cadena de suministro y las operaciones corporativas.

"Esta alianza representa un paso importante para posicionar a Novo Nordisk como líder en la próxima era de la atención de la salud", dijo Mike Doustdar, presidente y consejero delegado de Novo. Según interpretó el ejecutivo, la integración de IA al trabajo diario de la empresa, "permite analizar conjunto de datos a una escala antes impensable, identificar patrones y probar hipótesis con mayor rapidez."

Por su parte, Sam Altman, CEO de OpenAI, aseguró que "esta colaboración con Novo les ayudará a acelerar los descubrimientos científicos, a optimizar sus operaciones globales y a redefinir el futuro de la atención del paciente".



Objetivo del negocio detrás del acuerdo