Novo Nordisk se asocia con OpenAI para acelerar desarrollo de fármacos con IA

Por: revistaeyn.com - Agencias
La farmacéutica danesa Novo Nordisk anunció una alianza estratégica con OpenAI para incorporar inteligencia artificial en toda su cadena de valor, desde el descubrimiento de fármacos hasta la fabricación y las operaciones comerciales.
El acuerdo contempla el uso de herramientas de IA para procesar grandes volúmenes de datos, identificar candidatos prometedores para nuevos medicamentos y mejorar la eficiencia en áreas clave como producción, logística y distribución. Además, incluye programas de capacitación para el personal de Novo y mecanismos de control y protección de datos.
Cómo colaborará cada empresa
En el marco de la asociación:
- OpenAI aportará su tecnología de inteligencia artificial para analizar datasets complejos, acelerar procesos de investigación y optimizar decisiones operativas. También participará en la formación de equipos dentro de Novo para integrar estas capacidades en el trabajo diario.
- Novo Nordisk aplicará estas herramientas a lo largo de toda su estructura: desde el descubrimiento de nuevas moléculas hasta la manufactura, la cadena de suministro y las operaciones corporativas.
"Esta alianza representa un paso importante para posicionar a Novo Nordisk como líder en la próxima era de la atención de la salud", dijo Mike Doustdar, presidente y consejero delegado de Novo. Según interpretó el ejecutivo, la integración de IA al trabajo diario de la empresa, "permite analizar conjunto de datos a una escala antes impensable, identificar patrones y probar hipótesis con mayor rapidez."
Por su parte, Sam Altman, CEO de OpenAI, aseguró que "esta colaboración con Novo les ayudará a acelerar los descubrimientos científicos, a optimizar sus operaciones globales y a redefinir el futuro de la atención del paciente".
Objetivo del negocio detrás del acuerdo
La alianza llega en un momento clave para Novo Nordisk, que busca recuperar terreno frente a Eli Lilly en el competitivo mercado de medicamentos para la obesidad.
La carrera por desarrollar tratamientos más efectivos —especialmente en formato oral— se ha intensificado, y la velocidad de innovación se vuelve un factor crítico. En este contexto, la IA aparece como una herramienta para:
Los puntos críticos de la industria en estos momentos son reducir tiempos de desarrollo de nuevos fármacos., mejorar tasas de éxito en ensayos clínicos y optimizar costos operativos en producción y distribución.
Sin dudas, la IA favorecerá la precisión en la selección de moléculas y la integración de la investigación, producción y comercialización en sistemas más eficientes
En paralelo, también abre nuevos interrogantes sobre regulación, uso de datos y validación científica en entornos donde la IA tiene un rol cada vez más central.
La movida de Novo Nordisk no es la única en los últimos meses, pero sí marca un punto de inflexión por la escala del acuerdo y el peso de los actores involucrados.
Para el sector farmacéutico global, la señal es clara: la competencia ya no se define solo en laboratorios, sino también en la capacidad de integrar tecnología avanzada para acelerar la innovación.