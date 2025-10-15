Nvidia ayudará a República Dominicana a implementar estrategia de inteligencia artificial

POR EFE

La empresa estadounidense de software y semiconductores Nvidia colaborará con el Gobierno de la República Dominicana en la implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), según acordaron ambas partes este martes.

Como parte del proyecto, la empresa firmó un acuerdo con el Ministerio de la Presidencia del país, que busca convertirse "en un centro regional de tecnología e inteligencia artificial", destaca un comunicado oficial.

Esta iniciativa tiene como objetivo establecer un marco estratégico enfocado en promover la soberanía tecnológica y de datos, al tiempo que impulsa la innovación en sectores prioritarios como la salud, la educación, el transporte, la seguridad pública, las finanzas y el turismo.