Bridge4Digital apuesta por El Salvador como hub tecnológico regional

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

Bridge4Digital apuesta por consolidar su presencia en El Salvador, después de cinco años de operación indirecta en este territorio, en las que se consolidó como un proveedor de clientes corporativos, que incluye bancos, empresas de telecomunicaciones o grandes distribuidoras, llega para establecer su Hub tecnológico.

Según Sergio Dalance, CEO de Bridge4Digital, la empresa-enfocada en el rubro de la tecnología- visualiza a El Salvador como un hub regional estratégico para expandir sus operaciones a Centroamérica y otros territorios.

"Esto reafirma la visión de El Salvador como un corazón tecnológico para Centroamérica, con proyección hacia mercados mayores como Latinoamérica y Norteamérica", apuntó su CEO.

Dalance reconoce el crecimiento acelerado del entorno digital en El Salvador y destaca las políticas públicas favorables, la llegada de grandes empresas como Google y la demanda tecnológica como factores clave para elegir al país como centro regional.