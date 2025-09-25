Bridge4Digital apuesta por El Salvador como hub tecnológico regional

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com
Bridge4Digital apuesta por consolidar su presencia en El Salvador, después de cinco años de operación indirecta en este territorio, en las que se consolidó como un proveedor de clientes corporativos, que incluye bancos, empresas de telecomunicaciones o grandes distribuidoras, llega para establecer su Hub tecnológico.
Según Sergio Dalance, CEO de Bridge4Digital, la empresa-enfocada en el rubro de la tecnología- visualiza a El Salvador como un hub regional estratégico para expandir sus operaciones a Centroamérica y otros territorios.
"Esto reafirma la visión de El Salvador como un corazón tecnológico para Centroamérica, con proyección hacia mercados mayores como Latinoamérica y Norteamérica", apuntó su CEO.
Dalance reconoce el crecimiento acelerado del entorno digital en El Salvador y destaca las políticas públicas favorables, la llegada de grandes empresas como Google y la demanda tecnológica como factores clave para elegir al país como centro regional.
En estos años recientes, la empresa ha evolucionado su oferta inicial de soluciones gestionadas y hardware, para incluir tres verticales adicionales: procesos automatizados con inteligencia artificial, desarrollo de software (que la tenían desarrollada solamente en Norteamérica) y análisis de datos (data analytics). Esto revela un compromiso con el aprovechamiento del talento local y la seguridad de la información, respaldado por certificaciones internacionales de seguridad.
"El primero es el más importante, diría yo, porque es donde estamos teniendo mucha demanda", apuntó el líder en entrevista con E&N.
El plan de expansión contempla tres fases, a ejecutarse en 18 meses, y una inversión inicial de US$250.000 en seis meses.
En la primera etapa se estará consolidando la presencia en el país, contratando personal y haciendo pruebas y alianzas, con una estrategia detallada de ingreso que busca la consolidación a mediano plazo. "Buscar entrar apoyando el ecosistema tecnológico salvadoreño, incluyendo startups y el sector público-privado(..) Con los números que estamos proyectando creo que vamos a llegar medio millón durante un año y más”, señaló.
Dentro de sus operaciones una parte crítica es la atención de seguridad y protección de datos, según Dalance.
Con sede en Delaware, Estados Unidos, B4D expande su presencia por toda Latinoamérica y suma más 15 años de experiencia contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas, acompañando a las organizaciones, innovando y agregando valor por medio de soluciones tecnológicas que desarrollen y transformen el negocio.