Conozca detalles del proyecto del primer tren eléctrico de Centroamérica

Centroamérica & Mundo

El costo total asciende a US$800 millones. El BCIE financiará US$550 millones, apoyándose en recursos del Fondo Verde para el Clima, que aportará US$178.7 millones en cofinanciamiento y otorgará US$21.3 millones como contribución no reembolsable.

Por revistaeyn.com La región centroamericana está a las puertas de un cambio histórico en su infraestructura de transporte: la construcción del primer tren completamente eléctrico, acompañado de otras iniciativas estratégicas impulsadas gracias a una alianza entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Corea del Sur. El proyecto insignia es TIBI, el sistema ferroviario metropolitano que tomará forma en Costa Rica. El nombre —que en lengua Ngabe significa “cien pies”— representa las dos líneas que articularán la movilidad del Gran Área Metropolitana: una que conectará San José con Paraíso de Cartago y otra que enlazará la capital con el centro de Alajuela.

El plan contempla 30 estaciones, dos terminales y 28 trenes que ofrecerán salidas cada 10 minutos a lo largo de un corredor doble vía de 51 kilómetros. De acuerdo con las estimaciones oficiales, este servicio movilizará a más de 100.000 pasajeros diarios y se integrará con otros modos de transporte como autobuses, ciclovías y espacios peatonales, buscando convertirse en un eje de movilidad sostenible para el país. El costo total asciende a US$800 millones. El BCIE financiará US$550 millones, apoyándose en recursos del Fondo Verde para el Clima, que aportará US$178.7 millones en cofinanciamiento y otorgará US$21.3 millones como contribución no reembolsable. A esto se suma un préstamo de US$250 millones del Banco Europeo de Inversiones, con condiciones financieras preferenciales. Además del ferrocarril, el BCIE informó sobre una agenda más amplia de proyectos tras una reunión con el Banco de Exportación-Importación de Corea (KEXIM). Durante el encuentro se exploraron nuevas líneas de trabajo que incluyen esquemas de cofinanciamiento y la incorporación de tecnología surcoreana en áreas prioritarias como infraestructura vial, agua potable, saneamiento, salud y soluciones digitales.