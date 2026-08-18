Nvidia financiará con US$105.000 millones centro de datos para OpenAI

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Nvidia especificó que sus obligaciones ascienden a US$105.000 millones, sujetas a que SB Energy cumpla las condiciones de tener "listo para su servicio" el centro de datos a partir de 2028.

Por Agencia EFE El fabricante de chips Nvidia divulgó que financiará con US$105.000 millones un centro de datos de inteligencia artificial (IA) en el condado de Pike (Ohio, EE.UU.) para la empresa OpenAI, en un acuerdo que incluye capacidad de computación e involucra también a Softbank y SB Energy. En un comunicado, Nvidia dijo que ha "asegurado capacidad de terreno, energía y estructura del edificio mediante una alianza con SB Energy en el campus tecnológico PORTS-Pike" para "albergar capacidad de cómputo" de la empresa, y consideró el movimiento clave para la "siguiente revolución industrial".

En una notificación a la Comisión de Mercado y Valores (SEC, por su sigla en inglés), Nvidia especificó que sus obligaciones ascienden a US$105.000 millones, sujetas a que SB Energy cumpla las condiciones de tener "listo para su servicio" el centro de datos a partir de 2028. SB Energy construirá, poseerá y operará el centro de datos bajo un contrato de arrendamiento de 20 años con OpenAI, que es el cliente, especifica. "Estamos asegurando infraestructura de larga vida útil para la computación de Nvidia, de modo que OpenAI pueda desplegar las fábricas de IA más productivas, que podrán actualizarse repetidamente con cada nueva generación para ofrecer más inteligencia y una mejor rentabilidad", dijo en la nota el fundador y máximo ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.