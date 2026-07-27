Nvidia negocia ofrecer una garantía de US$250.000 millones para proyecto de OpenAI

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La garantía ayudaría a OpenAI a alquilar un campus de centro de datos planificado de 10 gigavatios que está en desarrollo en el sur de Ohio por la filial energética de SoftBank, según el WSJ, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Por revistaeyn.com Nvidia está en conversaciones para ofrecer una garantía financiera de aproximadamente US$250.000 millones para OpenAI como parte de un enorme proyecto de centro de datos en Ohio, en un acuerdo que se situaría entre los mayores acuerdos de financiación en la industria de la inteligencia artificial, informó el Wall Street Journal. La garantía ayudaría a OpenAI a alquilar un campus de centro de datos planificado de 10 gigavatios que está en desarrollo en el sur de Ohio por la filial energética de SoftBank, según el WSJ, citando a personas familiarizadas con el asunto.

El informe señalaba que el proyecto podría costar finalmente más de US$500.000 millones, incluyendo chips Nvidia para equipar las instalaciones. Según el WSJ, el respaldo de Nvidia permitiría al desarrollador asegurar la deuda en condiciones más favorables al reducir las preocupaciones de los prestamistas por la falta de una calificación crediticia de grado de inversión en OpenAI. La garantía propuesta cubriría el arrendamiento y la financiación de la construcción, pero no la compra de chips Nvidia, añadió el informe.