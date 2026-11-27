Por: Revistaeyn.com (Con información de ESET)

Este viernes se desarrolla la nueva edición del Black Friday, fecha de descuentos con gran alcance para las ventas y compras en línea.

Así como aumentan las promociones, en esta fecha también crecen los intentos de engaños, como correos, mensajes de whatsapp o SMS falsos anunciando grandes ofertas, sitios web fraudulentos, estafas en redes sociales, secuestro de cuentas, malwares en anuncios publicitarios, entre otros.

En este contexto, ESET Latinoamérica, compañía líder en detección proactiva de amenazas, comparte las estafas más comunes en esta temporada de descuentos.

Entre los golpes más comunes se encuentran:

Golpe uno: tiendas falsas – Los cibercriminales copian el logo, los colores y hasta la dirección web de marcas conocidas. Se realiza el pago por un producto y este nunca llega.

Golpe dos: mensajes por SMS, WhatsApp o correo con descuentos increíbles o envíos 'retenidos' – En este caso, vía mensajes directos buscan atraer víctimas con grandes e increíbles ofertas, o regalos. El objetivo es recolectar datos personales y los datos de la tarjeta de crédito.

Golpe tres: anuncios y sorteos en redes que llevan a sitios falsos o piden datos para 'participar'. Es común que se atraigan interesados a un premio, una promoción o una oportunidad de compra mediante un anuncio, aquí el problema es que el enlace al que dirigen puede ser malicioso o dirija a un sitio falso.

“Desde ESET advertimos que, para darse cuenta de una estafa, lo principal es estar alerta a algunos puntos comunes claves de los engaños: Precios demasiado buenos para ser reales, urgencias del tipo 'solo por hoy', remitentes con correos genéricos y vendedores que piden pagar por transferencia”, comenta Rodrigo Álvarez, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica.

Los principales consejos de seguridad que comparten desde ESET para no caer en engaños, son:

1.Tipear directamente la dirección URL a la que se quiere ingresar

2. Revisar que el vendedor o tienda tenga buena reputación o reseñas y permitan devolver en caso de insatisfacción con el producto.

3. Utilizar medios de pagos que permitan hacer reclamos, en caso de poder contactarse por cualquier inconveniente con la compra.

"Las estafas evolucionan, pero tu protección también. Mantener los sistemas actualizados, activar el doble factor de autenticación en todas las plataformas que lo permitan y contar con una solución de seguridad de confianza instalada en todos los dispositivos ayudan a mantener tu información protegida", concluye Álvarez de ESET Latinoamérica.