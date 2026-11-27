Centroamérica & Mundo

Honduras presentó la inflación más elevada, con un 6,98%, seguida de República Dominicana, con 5,14%. Guatemala registró un 4,37%, Nicaragua un 4,33% y El Salvador un 3,91%.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El crecimiento de los precios al consumidor en Centroamérica y República Dominicana (CARD) tomó mayor velocidad en octubre de 2026, cuando la inflación interanual de la región alcanzó el 4,26%, frente al 2,32% registrado en el mismo mes de 2025, lo que representa una aceleración de 1,94 puntos porcentuales. Los datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) muestran diferencias importantes entre las economías de la región. Honduras presentó la inflación más elevada, con un 6,98%, seguida de República Dominicana, con 5,14%. Guatemala registró un 4,37%, Nicaragua un 4,33% y El Salvador un 3,91%.

En el extremo opuesto se ubicó Costa Rica, cuya variación interanual fue de apenas 0,55%. En términos acumulados, la inflación regional se situó en 3,40% durante los primeros diez meses del año. En Honduras, el aumento de precios estuvo relacionado principalmente con factores externos, especialmente los movimientos de los combustibles y los efectos del cambio climático. Según el Banco Central de Honduras (BCH), la inflación mensual fue de 0,91% y la acumulada llegó a 6,25%. Las divisiones de transporte y alimentos concentraron el 84,6% de la variación mensual, con aportes de 0,55 y 0,22 puntos porcentuales, respectivamente. En El Salvador, el Banco Central de Reserva (BCR) reportó una inflación mensual de 0,58%. Los mayores incrementos interanuales se registraron en transporte, con 10,63%; alimentos y bebidas no alcohólicas, con 5,06%; y restaurantes y hoteles, con 4,61%. Las reducciones en prendas de vestir y calzado, así como en comunicaciones, moderaron parcialmente el resultado. Por su parte, Nicaragua registró una inflación mensual de 0,21% y acumulada de 3,09%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas encabezaron los incrementos mensuales, con 0,56%, seguidos de bienes y servicios diversos y transporte.