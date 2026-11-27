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El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, explicó que el 80 % del ajuste presupuestario afecta directamente la inversión pública y el funcionamiento de carteras prioritarias. Menkos detalló que entre las reducciones figuran un 46,4 % al Ministerio de Desarrollo Social, un 44,5 % a Comunicaciones e Infraestructura, un 11,5 % a Salud y un 6,3 % a Educación.

Por Agencia EFE El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció que vetará el presupuesto general del Estado para 2027 aprobado por el Congreso, al calificar la propuesta como una "burla" que recorta los servicios básicos para favorecer intereses electorales. "Tengo la responsabilidad de vetar este presupuesto vergonzoso que pretende destinar lo que es de todos a los bolsillos de unos cuantos. Mi decisión y la decisión del Consejo de Ministros y del Gabinete de Gobierno es de rechazo total", declaró Arévalo de León en una rueda de prensa.

El plan de gastos para 2027 fue aprobado de urgencia nacional por 117 de los 160 diputados durante la madrugada del miércoles por un monto de 172.420 millones de quetzales (unos 22.568 millones de dólares), un recorte del 10,2 % respecto a la propuesta original del Ejecutivo. El presidente denunció que el texto aprobado responde a una manipulación del gasto público orientada a obstaculizar la gestión del Ejecutivo. "Los recortes que han hecho al presupuesto llevan una intención clara, limitar la capacidad del gobierno para responderle a la gente con obras. Incrementan las partidas para obras escogidas a dedo en municipios donde evidentemente tienen intereses electorales y de negocios", afirmó Arévalo de León. Por su parte, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, explicó que el 80 % del ajuste presupuestario afecta directamente la inversión pública y el funcionamiento de carteras prioritarias. Menkos detalló que entre las reducciones figuran un 46,4 % al Ministerio de Desarrollo Social, un 44,5 % a Comunicaciones e Infraestructura, un 11,5 % a Salud y un 6,3 % a Educación.