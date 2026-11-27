Finanzas

El registro salvadoreño incluye emisiones de bancos, inmobiliarias y empresas de energía. Panamá examina cómo aplicar su ley de valores a estos instrumentos. Mientras, en el resto de América Latina: Colombia, México, Argentina y Brasil avanzan con productos, estudios y cambios regulatorios.

Por: Revistaeyn.com Un banco, una empresa de energía solar y varios desarrolladores inmobiliarios figuran entre los emisores de activos digitales inscritos en El Salvador en 2026. En Panamá, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ya analiza qué ocurre cuando una plataforma usa tokens para representar derechos sobre los beneficios de proyectos financiados por inversionistas. Son dos puntos de partida para una misma pregunta empresarial: cómo usar esta tecnología para captar capital y qué protección tiene quien lo aporta. Tokenizar consiste en emitir o representar un activo o un derecho en un registro digital programable, como una cadena de bloques. Según la estructura, el titular puede adquirir un derecho de cobro, una participación en un fondo o exposición al rendimiento de un activo. Para el emisor, la tecnología puede facilitar tareas como distribuir pagos o registrar transferencias. El alcance económico de esas operaciones depende del contrato y de las reglas del mercado donde se ofrecen.

El Salvador ya tiene un registro de emisiones

La Ley de Emisión de Activos Digitales estableció un marco supervisado por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD). El registro público incluye a Renovatio Solar desde agosto de 2026 y a Banco Atlántida El Salvador desde septiembre, además de emisiones de Desarrollos Santa Elena e Inmobiliaria Montecarmelo en octubre. Bitfinex Securities, una plataforma regulada para la emisión y negociación de valores tokenizados y subsidiaria de Bitfinex, cuenta con una licencia operativa completa en EL Salvador. Esta compañía ve en el mercado salvadoreño una base para conectar emisores de la región con inversionistas internacionales. Un ejemplo del alcance transfronterizo es USTBL, inscrito por NexBridge en El Salvador y vinculado a participaciones de un fondo cotizado de bonos del Tesoro de Estados Unidos. El caso muestra cómo una emisión estructurada en Centroamérica puede dar exposición a activos de otro mercado. Desde 2023, la CNAD ha otorgado licencias a más de 70 proveedores de servicios de activos digitales. Esto podría estar demostrando que la tokenización no es solo una herramienta de ahorro de costos para los inversores de mercados desarrollados, sino un motor fundamental para acelerar la inclusión financiera en el Sur Global.

Panamá examina qué derechos adquiere el inversionista

La posición de Panamá en la encrucijada del comercio mundial, sumada a su consolidado sector de servicios financieros, está integrando la infraestructura financiera digital en el debate sobre los mercados de capitales. De hecho, el Foro APAMEC de junio de 2026 (encuentro anual del mercado de capitales organizado por la Asociación Panameña del Mercado de Capitales) puso la tokenización en la agenda del sector. Bitfinex Securities identifica una posible aplicación en el financiamiento vinculado al comercio, dada la combinación de logística y servicios financieros del país. Una estructura de este tipo podría representar digitalmente derechos de cobro asociados a operaciones comerciales. Su viabilidad depende de cómo se documenta el crédito, quién lo cobra y qué derechos puede hacer valer el inversionista. En términos generales, este debate plantea una cuestión más amplia para Panamá: ¿cómo pueden sus conexiones financieras internacionales y su economía basada en la logística marítima servir de apoyo a nuevas formas de captación y distribución de capital? La deuda tokenizada, los fondos de inversión y la financiación vinculada al comercio podrían ofrecer estructuras alternativas para conectar a las empresas con inversores internacionales, siempre que los derechos de los inversores y los requisitos normativos estén claramente definidos. El potencial de Panamá reside en vincular su papel actual en el comercio global con la próxima generación de infraestructura financiera.

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