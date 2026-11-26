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La UNCTAD confirma en su análisis que el conflicto en Oriente Medio, que empezó por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado febrero, ha reducido drásticamente el tráfico a través del estrecho de Ormuz, por el que transitaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y otras materias primas estratégicas, incluidos fertilizantes.

Por Agencia EFE Los conflictos bélicos en torno a algunas de las principales rutas marítimas del mundo y puntos estratégicos de paso han provocado un estancamiento del comercio marítimo, que de continuar pueden aumentar el costo de la vida a nivel mundial, según el análisis publicado por la UNCTAD, el organismo de Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo. Los riesgos en esas rutas y pasos obligan a los buques a tomar rutas más largas, lo que prolonga los tiempos de tránsito, aumenta los costos de combustible, provoca congestión portuaria y hace que el escenario que enfrenta esta industria sea incierto.

"Los puertos alternativos, las redes de transporte terrestre y las soluciones logísticas han contribuido a mantener el comercio en movimiento, aunque a un costo mayor", señala el análisis, que prevé un crecimiento nulo este año en el transporte marítimo internacional, frente a un aumento del 1,9 % en 2025 y del 3,9 % el año anterior. En una rueda de prensa para presentar estos datos, el secretario general interino de la UNCTA, Pedro Moreno, sostuvo que "la resiliencia no puede basarse simplemente en buscar rutas alternativas cada vez que se produce una crisis". Defendió la necesidad de "una mejor preparación, una cooperación internacional más sólida, normas predecibles e inversiones en el futuro de la flota mundial", de la cual el 42 % tiene más de veinte años. Asimismo, reveló que las simulaciones hechas por el organismo muestran que si la crisis de los precios del combustible de este año se prolonga hasta 2027, el simple aumento de los costes de transporte marítimo podría hacer que los precios al consumo en los países menos desarrollados se dupliquen con respecto al incremento medio mundial.

Impacto directo en los corredores marítimos

La situación geopolítica, con los conflictos en Oriente Medio, Irán y Ucrania que tienen un impacto directo en los corredores marítimos del estrecho de Ormuz, el Mar Rojo y el canal de Suez y el Mar Negro, ha generado una volatilidad en los fletes, que se duplicaron entre enero y agosto de este año. Esto pone bajo presión las cadenas de suministro, en particular en los países en desarrollo, porque afectan a los costos de producción y a la disponibilidad de importaciones esenciales. La UNCTAD confirma en su análisis que el conflicto en Oriente Medio, que empezó por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado febrero, ha reducido drásticamente el tráfico a través del estrecho de Ormuz, por el que transitaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y otras materias primas estratégicas, incluidos fertilizantes. Antes de las perturbaciones, alrededor de 120 buques cruzaban el estrecho cada día. A principios de marzo, el tráfico (medido en tonelaje bruto) había disminuido aproximadamente un 95 %.