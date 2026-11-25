Finanzas

El préstamo constituye "el primero de tres desembolsos previstos, hasta completar una inversión de US$400 millones para impulsar el Programa Integral de Vivienda Social", indicó el ministro de Finanzas Emilio Hernández.

Por Agencia EFE El Gobierno de Honduras suscribió un préstamo por US$150 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para un programa de vivienda social en el país centroamericano, informó una fuente oficial. El préstamo constituye "el primero de tres desembolsos previstos, hasta completar una inversión de US$400 millones para impulsar el Programa Integral de Vivienda Social", indicó a los periodistas el ministro de Finanzas Emilio Hernández.

Agregó que se trata de una apuesta histórica del Gobierno que preside Nasry Asfura para "ampliar el acceso al financiamiento habitacional, reducir el déficit de vivienda y brindar más oportunidades a las familias hondureñas de contar con un hogar digno y seguro". El primer desembolso podría estar disponible en no más de cuatro semanas, mientras que los restantes dependerán "de las habilidades que tengamos a lo interno del Banprovi (Banco para la Producción y la Vivienda) y de la Secretaría de Vivienda", dijo el ministro Hernández. "Es un tema que lo vamos a estar agilizando, es parte de la dinámica del presidente Asfura para que podamos tener celeridad administrativa y que podamos comenzar a ejecutarlo", dijo el alto funcionario. Honduras, con una población que ya supera los diez millones de habitantes, tiene un déficit de más de un millón de viviendas, según fuentes públicas y privadas.