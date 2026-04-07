Panamá estudia proyecto de nueva zona franca con inversión de US$24,8M

Empresas & Management

Las actividades contempladas incluyen servicios logísticos, ensamblaje, procesamiento de productos terminados y semielaborados, manufactura y alquiler de bienes raíces, lo que evidencia la diversificación y el dinamismo del régimen.

Por revistaeyn.com Más de US$24,8 millones en nuevas inversiones marcan un impulso clave para la economía de Panamá, con proyectos que contemplan la instalación de empresas, la generación de miles de empleos y el desarrollo de una zona franca que será sometida a consideración del Consejo de Gabinete. Del monto total proyectado, que integra tanto inversiones iniciales como compromisos futuros, US$6,1 millones corresponden a empresas ya autorizadas dentro del régimen, mientras que más de US$18,7 millones están asociados al desarrollo de la nueva zona franca.

En el marco de la segunda reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF), la Dirección General de Zonas Francas (DGZF) del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) decidió presentar la propuesta para el establecimiento de una nueva zona franca en la provincia de Colón, así como otorgar ocho nuevas licencias de operación, además de aprobar dos modificaciones a permisos existentes, vinculadas a la incorporación de actividades de ensamblaje y la ampliación de áreas operativas. Capital nacional e internacional —proveniente de países como Ecuador, Estados Unidos, Colombia y Costa Rica— respalda estas iniciativas, reafirmando la confianza en Panamá como plataforma estratégica para los negocios. Las operaciones se desarrollarán en áreas como Panapark Free Zone, Zona Franca de Albrook, Zona Franca del Istmo y Panexport.