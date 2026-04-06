Gobierno panameño impone medidas de austeridad para enfrentar alza del petróleo

Centroamérica & Mundo

Entre las principales medidas destaca el control estricto del consumo de combustible, que deberá mantenerse dentro de los límites presupuestados para 2026.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Panamá ha ordenado la racionalización del gasto público como respuesta al impacto de la crisis energética global y el alza sostenida de los precios internacionales del petróleo, en un intento por proteger la sostenibilidad fiscal y mitigar los efectos sobre la economía nacional. La medida fue oficializada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) mediante la Circular MEF-2026-19187, dirigida a los tres órganos del Estado, entidades descentralizadas, empresas públicas y organismos autónomos. El documento establece una serie de lineamientos administrativos orientados a optimizar el uso de los recursos públicos en medio de un contexto marcado por la volatilidad energética y el encarecimiento de bienes esenciales.

Según el MEF, estas disposiciones responden a un entorno internacional adverso que ha incrementado los costos de combustible, energía, transporte y alimentos, impactando directamente el costo de vida de la población. En ese sentido, la entidad subraya que “se establecen lineamientos para la racionalización del gasto público” y recalca la necesidad de garantizar “el uso eficiente y responsable de los recursos públicos mientras persista la volatilidad energética”. Entre las principales medidas destaca el control estricto del consumo de combustible, que deberá mantenerse dentro de los límites presupuestados para 2026. La circular prohíbe aumentos en esta partida mediante traslados presupuestarios, aunque contempla excepciones para sectores estratégicos como transporte público, seguridad y salud, los cuales estarán sujetos a vigilancia permanente.