BCIE y UNCDF fortalecen alianza para impulsar soluciones financieras

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el United Nations Capital Development Fund (UNCDF) suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MoU) para fortalecer la colaboración entre ambas instituciones e impulsar soluciones financieras innovadoras en beneficio de la región centroamericana.

El Memorándum combina la capacidad financiera y el conocimiento regional del BCIE con la experiencia de UNCDF en el diseño y la implementación de instrumentos de financiamiento catalítico y mecanismos de distribución de riesgos, con el propósito de abordar las limitaciones de acceso al financiamiento, mitigar los riesgos de inversión y movilizar recursos adicionales, tanto públicos como privados, hacia inversiones que contribuyan al desarrollo sostenible.

El acuerdo establece un marco de colaboración no exclusivo en áreas de interés mutuo, incluido el financiamiento de la resiliencia climática, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible del sector privado.

Entre las posibles áreas de cooperación se incluyen mecanismos de garantía y distribución de riesgos, incluidas las garantías parciales de crédito, así como el desarrollo de soluciones financieras para ampliar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y movilizar inversiones en infraestructura sostenible y otros sectores de alto impacto.