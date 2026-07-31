Finanzas

Amplían financiamiento para MIPYMES y sectores productivos de Honduras

La Línea Global de Crédito permitirá a Banco Promerica Honduras canalizar recursos hacia empresas que requieran financiamiento para capital de trabajo e inversión productiva.

  • Amplían financiamiento para MIPYMES y sectores productivos de Honduras

    La operación se enmarca en los programas de intermediación financiera del BCIE, orientados a ampliar el acceso al financiamiento mediante alianzas con instituciones financieras. Foto de jacoblund / Getty Images/iStockphoto
2026-07-31

Por revistaeyn.com

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó una Línea Global de Crédito (LGC) por hasta US$14 millones a favor de Banco Promerica, S.A. Honduras, con el propósito de fortalecer el acceso al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y los sectores productivos del país.

La Línea Global de Crédito permitirá a Banco Promerica Honduras canalizar recursos hacia empresas que requieran financiamiento para capital de trabajo e inversión productiva, contribuyendo a fortalecer la actividad económica y la competitividad del sector empresarial hondureño.

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La operación se enmarca en los programas de intermediación financiera del BCIE, orientados a ampliar el acceso al financiamiento mediante alianzas con instituciones financieras de sus países miembros, promoviendo una mayor disponibilidad de recursos para impulsar la inversión, el encadenamiento productivo el desarrollo empresarial y la productividad.

Asimismo, con la apertura de esta nueva Línea Global de Crédito, el BCIE fortalece su relación estratégica y atención a nivel regional con el Grupo Promerica para impulsar el desarrollo económico en cinco países de centroamérica.

Redacción web
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