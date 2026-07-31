Amplían financiamiento para MIPYMES y sectores productivos de Honduras

Por revistaeyn.com
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó una Línea Global de Crédito (LGC) por hasta US$14 millones a favor de Banco Promerica, S.A. Honduras, con el propósito de fortalecer el acceso al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y los sectores productivos del país.
La Línea Global de Crédito permitirá a Banco Promerica Honduras canalizar recursos hacia empresas que requieran financiamiento para capital de trabajo e inversión productiva, contribuyendo a fortalecer la actividad económica y la competitividad del sector empresarial hondureño.
La operación se enmarca en los programas de intermediación financiera del BCIE, orientados a ampliar el acceso al financiamiento mediante alianzas con instituciones financieras de sus países miembros, promoviendo una mayor disponibilidad de recursos para impulsar la inversión, el encadenamiento productivo el desarrollo empresarial y la productividad.
Asimismo, con la apertura de esta nueva Línea Global de Crédito, el BCIE fortalece su relación estratégica y atención a nivel regional con el Grupo Promerica para impulsar el desarrollo económico en cinco países de centroamérica.