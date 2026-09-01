Honduras: BID Invest otorgó financiamiento de hasta US$240 millones a Banpaís

Finanzas

Como parte del proyecto, BID Invest brindará apoyo técnico para fortalecer las capacidades de Banpaís en la atención de segmentos estratégicos de mercado, incluyendo el desarrollo de propuestas de valor especializadas y el fortalecimiento de capacidades institucionales.

Por revistaeyn.com BID Invest otorgó un financiamiento de hasta US$240 millones a Banpaís en Honduras para ampliar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas (pymes), un segmento clave para la generación de empleo y el crecimiento económico del país. Las pymes representan aproximadamente el 70 % del empleo en Honduras y generan cerca de la mitad de su producto interno bruto (PIB). La operación permitirá ampliar el financiamiento a estas empresas y respaldar los negocios liderados por mujeres, fortaleciendo su participación en la actividad económica del país.

La operación consiste en un préstamo senior A/B no garantizado de hasta US$240 millones con un plazo de hasta cinco años. La participación de BID Invest incluirá un tramo comprometido de hasta US$50 millones y un tramo no comprometido de hasta US$50 millones. Además, se prevé movilizar aproximadamente US$140 millones adicionales a través de inversionistas participantes. Esta estructura refleja el modelo de negocio 'Originar para compartir' de BID Invest, mediante el cual la institución moviliza recursos de otros inversionistas para ampliar el alcance de sus operaciones y canalizar más financiamiento hacia el sector privado de la región. La operación cuenta, además, con un componente de financiamiento mixto de hasta US$350.000 otorgado por la Iniciativa de Financiamiento para Mujeres Emprendedoras (We-Fi). Estos recursos buscan ampliar el acceso a créditos de pymes lideradas por mujeres, y se canalizarán bajo un esquema de incentivos diseñado para alentar el cumplimiento de metas financieras. Este componente también contribuirá a impulsar la estrategia de Banpaís dirigida a mujeres emprendedoras, mediante asesoría especializada de BID Invest.