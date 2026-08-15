Banco Mundial ofrece US$200 millones y asistencia técnica a Colombia tras el sismo

El Grupo Banco Mundial detalló la dimensión de la respuesta integral a Colombia, que incluye ayuda económica directa de US$200 millones y asistencia técnica tras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

Desde el Banco Mundial se indicó que se está realizando "un trabajo conjunto con el Gobierno de Colombia y los socios para atender las necesidades inmediatas y sentar las bases para la recuperación".

Ese "trabajo conjunto" incluye el desembolso el pasado día 13 de US$200 millones de dólares "para apoyar la respuesta de emergencia" y "una Evaluación Global Rápida de Daños por Terremotos (GRADE, por sus siglas en inglés) con el fin de proporcionar al Gobierno una evaluación preliminar de las pérdidas económicas y ayudar a priorizar la asistencia y los esfuerzos de reconstrucción".

Por otra parte, el Banco Mundial informó, a través de un comunicado, que están en contacto con "los bancos de desarrollo de Colombia, las instituciones financieras y el sector privado para canalizar financiamiento hacia las comunidades y empresas afectadas, incluyendo apoyo para la salud pública, la vivienda y las pequeñas y medianas empresas".