¿Para alcanzar el éxito se debe madrugar?

Tim Cook, CEO de Apple, se levanta entre las 4 y las 5 de la mañana y ha comentado en más de una vez que empieza el día contestando correos electrónicos.

"Leo correos electrónicos de muchos clientes y empleados, y los clientes me dicen cosas que les encantan de nosotros o cosas que quieren que cambiemos. Los empleados me dan ideas. Es una forma de estar al tanto de lo que siente la comunidad, y me encanta", afirmó en un episodio de 2023 en el podcast "Dua Lipa: At Your Service".

El resto de la mañana para él consiste en hacer pesas, prepararse para ir a trabajar, tomar café y desayunar algo ligero.