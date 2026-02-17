Empresas & Management

Grupo indio Adani invertirá US$100.000M en IA para desafiar a EE.UU. y China

El conglomerado Adani Group desarrollará centros de datos impulsados por energías renovables y creará una plataforma soberana de computación en India. Es una apuesta estratégica por posicionarse en la carrera global de la Inteligencia Artificial.

Por revistaeyn.com El grupo indio Adani Group confirmó un plan de inversión de US$100.000 millones destinado a construir una red de centros de datos a gran escala, alimentados por energías renovables, con el objetivo de convertir a India en un actor central de la economía de la inteligencia artificial hacia 2035. El anuncio fue realizado por su presidente, Gautam Adani, durante una cumbre sobre inteligencia artificial celebrada en India. Allí afirmó que el mundo está entrando en una revolución tecnológica que transformará la relación entre energía y computación, y sostuvo que las naciones capaces de dominar esa convergencia liderarán la próxima década.

Plataforma soberana de computación

El proyecto busca crear lo que el grupo define como una "plataforma soberana de computación", con infraestructura propia para procesamiento de datos, almacenamiento en la nube y cargas de trabajo de IA de alto rendimiento. Según lo anunciado, la inversión inicial de US$100.000 millones podría catalizar otros US$150.000 millones adicionales en la próxima década en áreas como fabricación de servidores, servicios en la nube y componentes eléctricos avanzados.

La estrategia se apoya en el modelo integrado de Adani, que ya opera en generación eléctrica, puertos, logística y energía renovable. El conglomerado es actualmente uno de los mayores desarrolladores de energía solar y eólica en India, un punto clave en un contexto donde el principal cuello de botella para el desarrollo de inteligencia artificial a gran escala es el acceso a energía confiable y de bajo costo.

Campus de datos en tres polos tecnológicos

El plan contempla la construcción de campus de datos en ciudades estratégicas como Visakhapatnam, Hyderabad y Pune, con capacidad para albergar infraestructura de cómputo intensivo orientada a IA. Adani confirmó además alianzas estratégicas con Google y Microsoft para el desarrollo de estos campus, en línea con la tendencia global de expansión de infraestructura digital en Asia. En octubre pasado, Google anunció una inversión de US$15.000 millones para establecer su mayor centro de datos en el sur de India, una cifra ampliamente superada por el plan de Adani. También se profundizará la colaboración con Flipkart, propiedad de Walmart, para desarrollar un segundo centro especializado en cargas de trabajo de inteligencia artificial.

India en la carrera global de IA

El anuncio se produce en un momento en que Estados Unidos y China concentran la mayor parte de la inversión mundial en infraestructura de inteligencia artificial. De acuerdo con análisis publicados por The Wall Street Journal, la competencia global por centros de datos, semiconductores y capacidad energética se ha convertido en un eje estratégico de seguridad económica. India busca posicionarse como tercer polo tecnológico. El gobierno del primer ministro Narendra Modi ha impulsado iniciativas para atraer inversiones en semiconductores, manufactura electrónica y desarrollo de chips, además de programas para fortalecer capacidades nacionales en IA. El enfoque de Adani —vincular infraestructura energética renovable con computación avanzada— apunta a reducir costos operativos y asegurar autonomía tecnológica en un entorno marcado por tensiones geopolíticas y restricciones a la exportación de chips avanzados.

Energía y computación: el nuevo binomio estratégico