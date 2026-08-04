P&G compra Thorne por US$3.800M y acelera su apuesta por el bienestar premium

Empresas & Management

La adquisición incorpora suplementos de alta gama, una relación consolidada con profesionales de la salud y capacidades de personalización basadas en datos. Aunque su peso inicial será limitado dentro del gigante de consumo, Thorne abre una plataforma de crecimiento en una categoría más dinámica que varios de sus negocios tradicionales.

Por: Revistaeyn.com Procter & Gamble (P&G) acordó adquirir al fabricante estadounidense de suplementos Thorne por US$3.800 millones en efectivo, una operación que profundiza su avance hacia el negocio de la salud preventiva, el autocuidado y el bienestar personalizado. La transacción permitirá que Thorne se incorpore al portafolio de Personal Health Care de P&G, donde se sumará a marcas como Metamucil, Align Probiotic y New Chapter. El acuerdo está previsto para completarse durante 2026, sujeto a las condiciones habituales de cierre y a la aprobación de los reguladores. Más que añadir una nueva línea de vitaminas y suplementos, P&G está comprando una plataforma que reúne una marca premium, fabricación propia, respaldo de profesionales sanitarios, venta directa al consumidor y herramientas tecnológicas orientadas a personalizar las recomendaciones de bienestar. “Esta es una medida importante para el negocio de Personal Health Care de P&G”, afirmó Paul Gama, CEO de P&G Health Care. El ejecutivo señaló que el interés de los consumidores por el autocuidado, la prevención y la salud personalizada continúa creciendo y que Thorne fortalece la posición del grupo en el segmento premium.

Una compra pequeña para P&G, pero relevante para su crecimiento

Thorne aportaría alrededor de US$650 millones en ventas durante 2026, según estimaciones divulgadas por CNBC y Financial Times. Frente a los US$87.032 millones facturados por P&G en su ejercicio fiscal terminado en junio, la compañía adquirida representaría menos del 1% de los ingresos consolidados. Su importancia estratégica, sin embargo, es mayor que su tamaño inmediato. La división de Health Care de P&G generó ventas por US$12.456 millones en el ejercicio fiscal 2026, equivalentes a cerca del 14% de los ingresos del grupo. Dentro de ese segmento conviven productos de cuidado oral —como Crest y Oral-B— con medicamentos de venta libre y soluciones de salud personal. La incorporación de Thorne aumentará la exposición de la compañía a una parte del mercado caracterizada por compras recurrentes, precios premium y una relación más directa con el consumidor. También ofrece una vía de crecimiento en momentos en que los negocios tradicionales de consumo masivo enfrentan menor dinamismo, presión sobre los volúmenes y una mayor sensibilidad a los precios. P&G cerró su último ejercicio con un crecimiento orgánico de apenas 1% y proyecta para el año fiscal 2027 un avance de entre 1% y 3%. En el trimestre concluido en junio, las ventas orgánicas del segmento Health Care disminuyeron 1%, afectadas por el retroceso del cuidado oral. En contraste, Personal Health Care creció a una tasa de un dígito medio, impulsado por mayores precios y volúmenes en América del Norte, según los datos de los Resultados Financieros publicados por la compañía.

De vender productos a gestionar rutinas de bienestar

Fundada en 1984, Thorne comercializa suplementos de nutrición, rendimiento deportivo, salud digestiva, embarazo, metabolismo y envejecimiento saludable. Su modelo se diferencia de las marcas de consumo masivo por el peso que tienen la investigación clínica y la recomendación profesional. De acuerdo con la empresa, sus productos son utilizados por más de siete millones de consumidores y cuentan con la confianza de decenas de miles de profesionales de la salud, más de 100 equipos deportivos profesionales y distintas selecciones nacionales de Estados Unidos. La compañía también opera una planta propia en Carolina del Sur. Su integración vertical permite controlar formulación, ingredientes y manufactura, una capacidad relevante en una industria en la que la trazabilidad, la pureza de los componentes y la consistencia de los productos son fundamentales para sostener la reputación de marca. Para los proveedores vinculados con ingredientes nutricionales, envases, fabricación especializada, logística y control de calidad, la operación señala una mayor institucionalización del negocio de los suplementos. La escala de P&G puede elevar los requisitos de abastecimiento y cumplimiento, pero también ampliar las oportunidades para socios capaces de responder a estándares internacionales y volúmenes mayores. La adquisición incluye, además, capacidades digitales que van más allá del producto físico. Thorne ha desarrollado Taia, un asesor de bienestar basado en inteligencia artificial. Esta combinación de suplementos, conocimiento del consumidor y orientación personalizada puede permitir a P&G construir relaciones más frecuentes y directas que las generadas por productos tradicionales adquiridos ocasionalmente en un supermercado. La compra, por tanto, aproxima al grupo a un modelo en el que el valor no reside únicamente en vender una cápsula o una fórmula, sino en acompañar rutinas de salud durante distintas etapas de la vida.

P&G paga una prima por crecimiento y posicionamiento

El precio también muestra cuánto está dispuesta a invertir P&G para ganar escala en bienestar. Los US$3.800 millones equivalen a cerca de 5,8 veces las ventas que Thorne alcanzaría este año, de acuerdo con las proyecciones conocidas. L Catterton, firma de capital privado respaldada por LVMH, había retirado a Thorne de la bolsa en 2023 mediante una operación valorada en aproximadamente US$680 millones. La venta a P&G implica una valorización más de cinco veces superior en apenas tres años y dejaría para el fondo una rentabilidad de más de US$3.000 millones, según Reuters. El salto responde al crecimiento de la empresa y al valor estratégico que los grandes fabricantes de bienes de consumo asignan a las marcas de bienestar con credibilidad científica. Thorne había proyectado ventas cercanas a US$290 millones antes de pasar a manos privadas; si alcanza los US$650 millones estimados para 2026, habrá más que duplicado ese nivel. El CEO de P&G, Shailesh Jejurikar, defendió la valoración al señalar que el precio se encuentra en línea con las referencias de la industria para una compañía con esas tasas de crecimiento. La adquisición se produce mientras las multinacionales de consumo compiten por ganar participación en vitaminas, minerales y suplementos. Unilever acordó en abril la compra de la marca estadounidense Grüns y ya participa en bienestar mediante negocios como Liquid I.V. y Nutrafol. Nestlé, por su parte, construyó durante los últimos años una amplia cartera de nutrición y suplementos, aunque actualmente revisa algunas marcas de vitaminas, minerales y suplementos con bajo crecimiento y rentabilidad. Esa revisión evidencia que la expansión en bienestar no garantiza resultados por sí sola: el desempeño depende del posicionamiento, la diferenciación científica, los canales de venta y la capacidad de sostener márgenes. P&G parece haber elegido entrar con mayor fuerza mediante una marca ubicada en la parte alta del mercado, en lugar de competir principalmente por precio en los segmentos más saturados. Esa estrategia también puede conectarla con consumidores jóvenes que incorporan suplementos, nutrición y seguimiento personalizado como parte de una rutina cotidiana de cuidado.

Oportunidad y el riesgo para América Latina