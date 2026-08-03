Centroamérica acelera su ecosistema insurtech: crece 29% y ya reúne 40 empresas

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La región registra la mayor aceleración de América Latina en el desarrollo de empresas tecnológicas de seguros. Sin embargo, más de la mitad de las insurtechs que operan en sus mercados son extranjeras, una señal de atractivo que también revela el espacio pendiente para crear y escalar soluciones locales.

Por: Revistaeyn.com Centroamérica emerge como uno de los focos más dinámicos del mapa insurtech latinoamericano. El número de empresas tecnológicas de seguros presentes en la región creció un 29% interanual y llegó a 40, según la edición de julio de 2026 del estudio Latam Insurtech Journey. El avance supera ampliamente el 14% registrado por el ecosistema de América Latina en su conjunto y duplica la tasa centroamericana observada un año atrás, cuando alcanzaba el 15%. El informe identifica a Centroamérica como la zona con la mayor aceleración en su ritmo de crecimiento, aunque Uruguay mantiene la expansión porcentual más alta entre los mercados analizados, con un 39%. La fotografía regional ofrece dos lecturas para la industria. Por un lado, confirma que Centroamérica comienza a ganar presencia en un sector que está transformando la distribución, la suscripción, la gestión de siniestros y la relación de las aseguradoras con sus clientes. Por otro, muestra que buena parte de ese dinamismo proviene de compañías creadas fuera de la región. El 53% de las insurtechs presentes en los mercados centroamericanos son extranjeras, una de las tasas de atracción más altas de América Latina. En contraste, solamente el 15% de las empresas vinculadas con la región opera fuera de su mercado de origen. Esa combinación convierte a Centroamérica en un ecosistema principalmente importador de tecnología aseguradora: atrae soluciones internacionales, pero todavía genera pocas empresas con capacidad para escalar hacia otros países.

Un mercado atractivo, pero aún en construcción

La llegada de compañías extranjeras refleja el potencial de una región integrada por mercados relativamente pequeños, pero con necesidades similares en digitalización, distribución y ampliación de la cobertura de seguros. Para las insurtechs internacionales, esa fragmentación puede transformarse en una oportunidad de expansión regional. Una solución desarrollada para intermediarios, aseguradoras o consumidores de un país puede adaptarse a otros mercados centroamericanos, siempre que logre responder a diferencias regulatorias, operativas y comerciales. Para las empresas locales, en cambio, el dato plantea un desafío: pasar de atender necesidades domésticas a construir modelos capaces de operar en varios países. El propio estudio considera la internacionalización como un indicador de salud del ecosistema. La tasa de desaparición de las insurtechs que trabajan en un solo país es actualmente cuatro veces superior a la de aquellas que operan en varios mercados. Ninguna insurtech multilatina desapareció durante el periodo analizado. La expansión regional, por tanto, no representa únicamente una estrategia de crecimiento. También puede convertirse en un factor de resiliencia frente a la estrechez de los mercados nacionales, los ciclos de financiamiento y los costos que supone desarrollar tecnología especializada para la industria aseguradora.

América Latina vuelve a crecer

El desempeño centroamericano forma parte de una recuperación más amplia. América Latina alcanzó 576 insurtechs en julio de 2026, un aumento interanual del 14%, frente al crecimiento de apenas un 2% registrado el año anterior. En los últimos doce meses nacieron 102 empresas y desaparecieron 35. Por cada insurtech que dejó de operar surgieron alrededor de 3,5 nuevas compañías, la relación más favorable de los últimos tres años. La mortalidad anual del ecosistema —incluidos los cambios de modelo de negocio— descendió desde un máximo del 12,7% en 2024 hasta el 6,9% en 2026. Para los autores del informe, esa reducción sugiere que el sector atraviesa una etapa de mayor solidez después del proceso de ajuste de los últimos años. Brasil continúa como el mayor núcleo de la región, con 217 insurtechs, seguido por México, con 150; Chile, con 112; Argentina, con 110, y Colombia, con 90. No obstante, el peso relativo brasileño disminuyó: pasó de representar el 33% del ecosistema latinoamericano en 2022 al 26% en 2026. Entre los mercados de mayor expansión aparecen Uruguay, con un crecimiento del 39%; Centroamérica, con un 29%; Chile, con un 26%, y Colombia, con un 20%.

Tecnología para aseguradoras y corredores

La evolución del sector no se limita al nacimiento de nuevos distribuidores digitales. Más de la mitad de las insurtechs latinoamericanas son ahora habilitadores tecnológicos: compañías que desarrollan soluciones para distintas etapas de la cadena de valor del seguro. Entre ellas aparecen plataformas para corredores, automatización de siniestros, prevención del fraude, análisis de datos, fijación de precios, evaluación de riesgos y suscripción. Las soluciones dirigidas a digitalizar la intermediación tradicional representan el 18% de los habilitadores identificados en el estudio. Este segmento adquiere especial relevancia en Centroamérica, donde agentes, corredores y otros canales tradicionales conservan una posición importante en la relación con el asegurado. En lugar de sustituirlos, buena parte de la nueva oferta tecnológica busca dotarlos de herramientas para gestionar carteras, comparar productos, automatizar procesos y mejorar la venta. El informe identifica 53 insurtechs latinoamericanas dentro de la categoría denominada Broker Platforms. Aunque equivalen al 9% del ecosistema total, su número aumentó un 36% durante el último año. La transformación también avanza mediante modelos B2B2C, en los cuales las aseguradoras llegan al consumidor a través de bancos, comercios, plataformas digitales, empresas de telecomunicaciones y otras marcas que ya mantienen una relación con el cliente. Esta integración favorece el desarrollo de seguros embebidos dentro de experiencias de compra o contratación de servicios. Para las compañías aseguradoras, el modelo ofrece acceso a nuevos segmentos y canales. Al mismo tiempo, abre una disputa estratégica por quién conserva la relación con el cliente, controla los datos y captura la mayor parte del valor generado por la póliza.

La inteligencia artificial entra en una fase más concreta

La inteligencia artificial agéntica comienza a incorporarse al ecosistema. El estudio contabiliza 18 insurtechs especializadas en agentes de IA, equivalentes al 6% del universo analizado bajo esa clasificación, frente al 4% registrado en 2025. Estas soluciones se orientan a tareas como la liquidación de siniestros, la detección de fraude, el apoyo a la suscripción y la atención posterior a la venta. Sin embargo, el informe advierte que la tecnología todavía no ha producido grandes casos de éxito comercial en seguros a escala mundial. La adopción enfrenta barreras vinculadas con la gobernanza, la integración con los sistemas existentes, la cultura corporativa y la disponibilidad de talento. El diferencial, sostiene el estudio, estará entre las aseguradoras que acumulen proyectos piloto y aquellas capaces de convertir la IA en resultados medibles.

Financiamiento concentrado fuera de Centroamérica