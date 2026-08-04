Proyecto inmobiliario de BAMBÚ generará más de 2.000 empleos en El Salvador

Por revistaeyn.com
BAMBÚ, desarrolladora inmobiliaria con presencia en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y México, continúa consolidando su inversión en el país a través de Los Senderos Opico II, proyecto habitacional ubicado en el distrito de San Juan Opico, El SAlvador.
Tras la entrega de su primer clúster el año pasado, el desarrollo avanza ahora hacia la entrega del segundo clúster, prevista para agosto de este año, y del tercero, programada para finales de 2026.
Los Senderos es la plataforma habitacional con la que la compañía proyecta beneficiar a más de 3.500 familias en Opico, Santa Ana y Zacatecoluca. Un motor de empleo y desarrollo para la zona.
La construcción de Los Senderos Opico II ha generado más de 2.000 empleos directos entre mano de obra calificada y no calificada, y una vez en operación sostendrá empleos permanentes en administración, seguridad, mantenimiento y servicios comunitarios.
“En BAMBÚ creemos en ejecutar, cumplir y generar resultados concretos para las personas y las comunidades donde invertimos. Los Senderos Opico II son una muestra de ese compromiso: residenciales pensadas a una escala humana, con pocos vecinos, buena conectividad y todo lo que una familia necesita cerca de casa", dijo Sergio Rodríguez, Gerente General de BAMBÚ.
Los Senderos Opico II contempla 400 viviendas distribuidas en tres clústeres. El primero, de 88 casas con un metraje de 91,30 m², fue entregado el año pasado. El segundo, de 147 casas del mismo modelo, será entregado en agosto del presente año.
El tercero, de 165 casas disponibles en dos tipologías 91,30 m² y 79,98 m², se entregará a finales de año. Los precios de las viviendas inician en US$144.000, con cuotas desde US$950 mensuales, y la compañía trabaja opciones de financiamiento con diversos bancos del país.
El desarrollo cuenta con amenidades como piscina, casa club, gimnasio techado y climatizado, juegos infantiles canchas de básquetbol y fútbol, en un entorno cercano a centros comerciales como El Encuentro Opico y El Encuentro Lourdes, y con acceso directo hacia San Salvador y hacia la zona occidental del país. Un ecosistema de desarrollo generado por BAMBÚ.
Los Senderos Opico II se ubica cerca a dos centros comerciales de la marca Centro Comercial El Encuentro: El Encuentro Opico y El Encuentro Lourdes, ambos desarrollados también por BAMBÚ.
Fundada en 2014, BAMBÚ ha construido una trayectoria basada en la ejecución y el cumplimiento, con más de 40 proyectos residenciales, comerciales y empresariales desarrollados en la región: 9 desarrollos residenciales, 4 centros empresariales y 26 centros comerciales.