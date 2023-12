¿Por qué los CEOs se enfocan en los ecosistemas en la era de la IA generativa?

Por revistaeyn.com

A lo largo del tiempo se ha demostrado que la innovación es un esfuerzo de equipo y que ninguna organización puede impulsar un cambio significativo por sí sola, requiere alianzas abiertas y colaborativas. Esto es especialmente cierto en la era de la inteligencia artificial generativa (IAG), que está disrumpiendo rápidamente los negocios y la sociedad, obligando a los líderes a repensar sus ideas, planes y estrategias en tiempo real.

De acuerdo con el nuevo estudio del IBM Institute for Business Value, “The CEO’s guide to generative AI – Open Innovation and Ecosystems”, una gran parte de los ejecutivos encuestados a nivel global dicen que la IA generativa mejorará en gran medida la colaboración con sus socios comerciales en términos de innovación.

Sin embargo, solo 39 % de las organizaciones están implementando u operando actualmente la IA generativa para la innovación y la investigación.