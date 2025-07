Prevenga los grandes errores que pueden hundir su idea de negocios

Por revistaeyn.com

Dos errores comunes pueden condenar cualquier proyecto antes de alcanzar su máximo potencial, advierte Julia Austin, profesora de operaciones en Harvard Business School y exejecutiva en empresas como VMware y Akamai Technologies.

Según Austin, autora de “After the Idea: What It Really Takes to Create and Scale a Startup”, el entusiasmo inicial suele nublar el juicio de los emprendedores primerizos, llevándolos a descuidar aspectos críticos para el éxito a largo plazo.