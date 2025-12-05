Golpe a Netflix en Wall Street tras anunciar compra de Warner Bros. Discovery

POR EFE

Las acciones de Netflix caían un 4,26 % este viernes tras la apertura de Wall Street, en reacción al anuncio del gigante del streaming de que llegó a un acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82.700 millones de dólares.

Mientras, las acciones de WBD subían un 3,34 %.