Golpe a Netflix en Wall Street tras anunciar compra de Warner Bros. Discovery

Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa.

    El logotipo de Netflix se exhibe en el exterior de las oficinas corporativas de Netflix en Los Ángeles, California, EEUU, el 24 de enero de 2024. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

     CAROLINE BREHMAN / EFE
2025-12-05

POR EFE

Las acciones de Netflix caían un 4,26 % este viernes tras la apertura de Wall Street, en reacción al anuncio del gigante del streaming de que llegó a un acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82.700 millones de dólares.

Mientras, las acciones de WBD subían un 3,34 %.

Netflix adquirirá Warner Bros. ¿Qué implica este acuerdo para el mundo del entretenimiento?

La oferta final de Netflix ha sido de 27,75 dólares por acción de WBD, frente a los 24 que había propuesto Paramount, que junto a Comcast eran los tres interesados en la adquisición de Warner Bros. Discovery.

Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa.

¿Quiénes muestran interés por comprar Warner Bros Discovery?

Se espera que esta operación se complete en el tercer trimestre de 2026.

