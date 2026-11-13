Empresas & Management

¿Quién audita a la líder? El costo invisible de dirigir y su impacto en la empresa

Una empresa puede alcanzar resultados récord mientras quien la dirige agota sus reservas personales. Gustavo A. Bonino examina el costo invisible del liderazgo femenino y plantea tres preguntas que los directorios deberían incorporar a su agenda para proteger a sus líderes y asegurar la continuidad del negocio.

Por: Gustavo Bonino (*) "He pasado veinte años asegurándome de que nadie en esta empresa trabaje en condiciones de riesgo. Pero yo me despierto cada mañana sintiendo que mi vida entera es un incendio que no puedo apagar." Me lo dijo la directora general de una de las plantas textiles más grandes de su región, durante una entrevista de diagnóstico. Su empresa estaba en máximos históricos. Su salud, su descanso y su familia, en mínimos técnicos. No fue la única. Fue la primera de muchas. Durante más de veinte años audité plantas, cadenas de suministro y sistemas de gestión en América Latina, Estados Unidos y Europa. Verifiqué que los operarios tuvieran luz natural, pausas y jornadas razonables. Nunca nadie me pidió auditar a la persona que firmaba esos informes. Las empresas auditan sus finanzas, sus riesgos operativos, su ciberseguridad y a sus proveedores. Pero casi ninguna audita a quien las dirige. Y ese es, probablemente, el riesgo de gobierno corporativo peor gestionado de nuestras organizaciones.

La quiebra que no aparece en los estados financieros

Una líder puede presentar resultados impecables mientras opera en lo que llamo una "quiebra técnica humana": más pasivos que activos en el balance de su propia vida. El cansancio crónico, el insomnio, la irritabilidad o la desconexión de su familia no figuran en ningún tablero de indicadores. Pero existen, y tienen consecuencias muy concretas para la empresa: decisiones tomadas con la mente saturada, equipos que dependen de una sola persona y planes de sucesión que nunca se escriben. El estrés sostenido no es una medalla de compromiso. Es un riesgo operativo. Si el centro de mando colapsa, la empresa se detiene. Y la vida de quien lo ocupa, también.

Por qué pesa más sobre las mujeres

El fenómeno no es exclusivo de las mujeres, pero ellas lo pagan con intereses más altos. Para llegar a la cima, muchas tuvieron que demostrar el doble, adoptar un estilo de mando que no era el suyo y sostener, al mismo tiempo, una carga familiar que rara vez se reparte en partes iguales. A eso se suma la culpa: la sensación de estar fallando a la empresa cuando están en casa, y a la familia cuando están en la oficina. El informe "Mujeres que deciden: Panorama Regional 2026", de Fundación FLOR y Grant Thornton, proyecta que la paridad en el liderazgo empresarial de América Latina recién llegaría en 2051. Hay muchas causas detrás de ese número. Una de ellas se discute poco: el costo personal que exige el modelo tradicional de alta dirección, y que muchas ejecutivas brillantes no están dispuestas a pagar.

Tres preguntas para empezar la auditoría

No hace falta esperar a una crisis. Cualquier directiva, o cualquier directorio que quiera cuidar a quien lo lidera, puede empezar hoy con tres preguntas: 1. Si usted fuera su propia empleada, ¿pasaría la auditoría de condiciones de trabajo? Pausas, descanso real, horas sin pantalla. Las mismas que exige a su equipo. 2. ¿Quién, fuera de la empresa, podría decirle la verdad a las tres de la mañana? Si la respuesta es "nadie", la red de contención tiene una falla estructural. 3. ¿Qué pasaría con la empresa, y con usted, si mañana tuviera que ausentarse tres meses? Si la respuesta da miedo, el problema no es la ausencia: es la dependencia.

Del puesto al legado

Los directorios que entienden esto empiezan a incluir el bienestar de la alta dirección en su matriz de riesgos, a planificar la sucesión con años de anticipación y a acompañar a sus líderes en el paso de la gestión ejecutiva a roles de mentoría o de consejo. No es un gesto de amabilidad: es buen gobierno corporativo. Porque el legado más valioso de una líder no son las metas que alcanzó a costa de su bienestar. Es la organización humana y sostenible que construyó, sin dejar de ser ella misma en el camino. La pregunta, entonces, ya no es si la empresa está en orden. Es otra, mucho más incómoda: ¿quién audita a la líder?