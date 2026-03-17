Refinerías reinventan su negocio: minería y aviación impulsan boom de biocombustibles

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Un análisis de Boston Consulting Group revela que al menos 24 refinerías latinoamericanas ya operan o preparan proyectos de co-procesamiento para producir diésel renovable y combustible de aviación sostenible.

Por: revistaeyn.com Las refinerías de América Latina están entrando en una nueva fase industrial marcada por la incorporación de biocombustibles avanzados mediante el co-procesamiento de materias primas renovables en infraestructura existente. El modelo permite producir combustibles como diésel renovable (HVO) y combustible de aviación sostenible (SAF) sin necesidad de construir nuevas plantas desde cero, lo que reduce costos y acelera la adopción de soluciones de descarbonización. Según el estudio “Biocombustibles y su adopción en las refinerías de Latinoamérica” elaborado por Boston Consulting Group (BCG), al menos 24 refinerías en la región ya operan o tienen proyectos anunciados vinculados a este tipo de combustibles. La investigación señala que dos industrias están actuando como motores de esta transformación: la minería y la aviación, sectores que necesitan reducir emisiones sin modificar radicalmente sus equipos actuales. “En minería, las empresas requieren soluciones compatibles con los motores existentes de los camiones y grandes maquinarias que ya tienen; y por su parte las aerolíneas también necesitan combustibles más verdes que funcionen con los aviones actuales”, explica Camila Apablaza, principal de BCG.

La especialista agrega que, a diferencia de tecnologías aún lejanas —como el hidrógeno verde o la electrificación total de maquinaria pesada—, los biocombustibles “drop-in” pueden utilizarse directamente en los motores actuales. Esto los convierte en una alternativa inmediata para sectores difíciles de electrificar y sometidos a compromisos internacionales de reducción de emisiones, como el esquema CORSIA de la aviación global.

El co-procesamiento: la vía rápida de la transición energética

El estudio destaca que el co-procesamiento se está consolidando como la estrategia más rápida y rentable para que las refinerías tradicionales entren al negocio de los combustibles renovables. Este método consiste en procesar materias primas renovables —como aceites vegetales, grasas animales o aceite de cocina usado— junto con cargas fósiles dentro de las mismas unidades de hidroprocesamiento ya instaladas en las refinerías. Según Apablaza, este enfoque permite aprovechar activos existentes y reducir significativamente las inversiones necesarias. “Para las refinerías, el co-procesamiento es el camino más rápido y con menores requerimientos de capital. Permite incorporar moléculas renovables y rentabilizar activos que, de otro modo, quedarían subutilizados ante la futura caída de la demanda fósil”, afirma la experta. Además de reducir costos, este modelo acorta los tiempos de implementación. Construir nuevas plantas de hidrotratamiento puede tardar cerca de una década, mientras que la adaptación de unidades existentes permite iniciar producción en plazos mucho más breves.

Aceites residuales y nuevas oportunidades comerciales

Otro factor clave para la expansión de esta industria es la disponibilidad de materias primas renovables en la región. América Latina cuenta con una alta disponibilidad de aceites residuales, especialmente aceite de cocina usado (UCO), insumo fundamental para producir diésel renovable. En Chile, por ejemplo, se recolecta alrededor del 14 % del aceite de cocina usado disponible, gran parte del cual actualmente se exporta a Estados Unidos y Europa para su procesamiento. El informe de BCG indica que la adaptación de refinerías locales también responde a cambios recientes en el comercio internacional de combustibles. A partir de 2025, Estados Unidos impuso aranceles de hasta 50 % a exportadores clave, lo que ha comenzado a reconfigurar los flujos comerciales hacia mercados domésticos o hacia Europa. En este contexto, procesar materias primas dentro de la región adquiere un valor estratégico creciente.

Una transición que avanza a distintos ritmos

La adopción de biocombustibles avanzados en América Latina muestra diferencias entre países, pero el patrón regional apunta a una expansión sostenida. El estudio proyecta que la producción regional de combustibles renovables para transporte crecerá alrededor de 12 % anual, con una capacidad cercana a 40.000 barriles diarios hacia 2030. Brasil lidera el desarrollo a escala comercial, concentrando más de la mitad de las refinerías activas o anunciadas en el segmento. Empresas como Petrobras ya producen diésel renovable mediante co-procesamiento en instalaciones como la refinería REPAR refinery. Otros países avanzan mediante proyectos piloto o programas de sustitución de importaciones. En Bolivia, YPFB ya opera una planta de biodiésel en Santa Cruz destinada a reducir la dependencia del diésel importado. En Chile, la estatal ENAP realizó pruebas exitosas de co-procesamiento en la refinería Aconcagua Refinery, utilizando aceite de cocina usado para producir diésel renovable. Colombia también ha iniciado pruebas de combustible de aviación sostenible a través de Ecopetrol, mientras que en Argentina la empresa Pan American Energy evalúa la viabilidad de producir SAF en su refinería de Campana.

Una transformación impulsada por la demanda real