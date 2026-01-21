Venezuela recibe US$300 millones por venta de crudo tras acuerdo con EEUU

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el ingreso de US$300 millones al país "producto de la venta del petróleo", días después de que Washington anunciara un acuerdo de venta de crudo del país suramericano por US$500 millones. "De los primeros US$500 millones, han ingresado US$300 millones", afirmó Rodríguez durante una visita a una base de comunas en Caracas, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según indicó, estos ingresos se destinarán a "cubrir y financiar" el ingreso de los trabajadores, así como "protegerlo de la inflación" y del "impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario". La moneda legal de Venezuela es el bolívar, pero el dólar estadounidense -y en ocasiones, el euro- se utilizan como referencia para fijar precios de bienes y servicios. El tipo de cambio oficial lo fija el Banco Central de Venezuela (BCV). No obstante, existe un mercado paralelo con un valor superior, lo que ha causado una brecha entre los tipos de cambio, por lo que los productos pueden tener distintos precios de acuerdo con la moneda que se use para la compra. Como explicó la semana pasada, la mandataria encargada reiteró que estos ingresos de la venta de crudo serán "utilizados y empleados" a través del mercado cambiario, en la banca nacional y a través del BCV, "para consolidar y estabilizar el mercado", agregó.