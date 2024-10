Repa de Sueños: el negocio de reparar sueños

La Repa de Sueños repara colchones, doblando su vida útil. Economía y sostenibilidad comparten cama en este emprendimiento.

Por Daniel Zueras - Estrategia & Negocios El sueño colchonero de los Jirón Garro vio la luz en 2018 tras un paréntesis fuera del negocio. El empecinamiento de Trilce fue clave para ello. “Yo no quería competir con la que había sido mi casa”, recuerda el hoy patriarca de la familia. “Estaba en viaje con una empresa en Perú y me llamó Trilce, para decirme que Jirón había cerrado la división de reparaciones, en realidad eran más las garantías. Ahí pensé que ya no seríamos competencia y dije, ok. Así nació La Repa”. Trilce apunta que “yo ya venía con el concepto. Senté a mami, a papi, a mi hermano y les dije: `vamos con la reparadora´. El único debate que tuvimos era que yo le quería poner DreamWorkshop, pero me dijeron que necesitábamos un nombre en español. Hasta que salió en apenas una semana”. La directora general de la compañía explica que “pensándolo fríamente, la familia tenía 115 años contaminando el país con colchones. Como familia estamos súper enfocados en la parte ambientalista”, alineados con una visión mucho más sostenible del sector. Los Jirón Garro son gente tenaz, fanáticos de ‘Star Trek’ que creen en mejorar la calidad de vida de la sociedad. “Lo único de lo que trata ‘Star Trek’ es de cómo puedo mejorar como cultura, cómo hacer mejor la vida de otras personas. Eso es algo que, como familia, siempre hemos tenido”, comenta Trilce. Y es que La Repa de Sueños prácticamente dobla la vida útil de un colchón, reduciendo considerablemente su impacto ambiental. } En Costa Rica se desechan anualmente entre 150.000 y 200.000 colchones, con un alto costo para el ambiente y para la economía de las familias. “Si uno compra el colchón correcto este le va a durar de 15 a 20 años. Y si lo repara correctamente, va a duplicar su vida”, apunta Álvaro. El precio del arreglo puede estar en la mitad de precio que comprar uno nuevo. Y todo en el mismo día, lo recogen en la casa en la mañana y en la tarde ya está de vuelta en su cama.

PANDEMIA Y REDES, IMPULSORES

Al poco de arrancar con la empresa llegó la pandemia. La economía mundial se paralizó y parecía que el negocio iba a resentirse. Pero una idea de Trilce, unido a las redes sociales (TikTok especialmente) catapultó a La Repa de Sueños. “Pensamos que hasta ahí habíamos llegado”, recuerda Trilce Jirón, pero al ser un negocio a domicilio no tuvieron que cerrar operaciones.

“Se me ocurrió decirle a papi de empezar a lavar colchones, esa fue la primera y única vez que hemos peleado en temas de La Repa, una discusión pesada”, comenta la hija. Y el padre recuerda cómo regañó a su primogénita: “Vos sabés que un colchón no se puede lavar, si se mojan los resortes estos se oxidan, se pudren. Fueron como 20 minutos dándole esta regañada. Terminé, se me quedó viendo y al final me dijo: ´Papá, nosotros qué hacemos; reparamos colchones, los desarmamos y entonces se pueden lavar las telas`. Y ahí terminó la discusión, ella tenía razón”.

Con esta idea, lograron triplicar las ventas. Al llegar los colchones a lavado y desinfección, los abrían, veían si algo más estaba mal y lo reparaban, pasando de un promedio de 45.000 a 150.000 colones por venta.

Todo un éxito que se sumó a una estrategia en Tik Tok que disparó el negocio. Y es que Trilce Jirón Garro va más allá de la empresa familiar, es toda una experta en Inteligencia Artificial.

Compagina cuatro trabajos, tiene su propia empresa, TBS Marketing, y lleva siete años construyendo chatbots. “Hice un vídeo en TikTok para entender cómo funcionaba el algoritmo y poder presentarlo a mis estudiantes. Se viralizó y subieron las ventas, igual con los siguientes. Y ya empezamos a sacar contenido diario, nunca sobre nosotros y nuestros productos, sino 100% enfocado en educación colchonera”. Hoy, son la segunda marca de colchones más seguida del mundo en TikTok.

VOLVER A CASA